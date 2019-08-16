16/08/2019

الأنصار يفاوض مدافعًا فرنسيًا

تجري إدارة نادي الأنصار مفاوضات مع المدافع الفرنسي طوماس فيبل الذي حضر وشارك في تدريبات الأخضر الخميس، بهدف ضمه للفريق في حال موافقة الجهاز الفني على الاستعانة بخدماته.

ويملك فيبل 33 عامًا سجلاً حافلاً، حيث سبق له اللعب لستندر لياج البلجيكي لمدة سبع سنوات، قبل أن يكمل مسيرته في بلجيكا وصربيا وروسيا وأخيرًا في ليتوانيا ويتمتع بطول فارع وفكر كروي مميز.

إلا أنه غير جاهز بدنيًا، وفي حال نجح بإثبات نفسه خلال الأيام العشرة المقبلة، فسيكتمل عقد الثلاثي الأجنبي في الأخضر الذي مدد للتونسي حسام اللواتي والسنيغالي حاج مالك.

وفي حال فشله فسيكون التونسي المعروف عمار الجمل الأجنبي الثالث في صفوف كتيبة نزار محروس.

بدر في تدريبات الأنصار

من جهته، حضر رئيس نادي الأنصار نبيل بدر بشكل مفاجئ إلى ملعب النادي على طريق المطار قبل مدة من انطلاق تدريبات الأخضر، حيث اجتمع باللاعبين وحثهم على العطاء، مشيرًا إلى أن الجمهور يعول والإدارة كثيرًا على حصدهم للألقاب بعد التدعيمات التي أجرتها إدارة النادي.

من جهته، أكد اللاعب المخضرم عباس عطوي "اونيكا" بذل قصارى جهوده لتحقيق الإنجازات وإسعاد جمهور الأخضر في الموسم الذي سيستهله الأنصار نظريًا بحصد لقب النخبة التنشيطية، فهو سيواجه الشباب الغازية الأحد في نصف النهائي ويتوقع عبوره بسهولة إلى النهائي.

الأنصار يعسكر في القرعون

الى ذلك، يدخل نادي الأنصار معسكرًا إعداديًا داخليًا في بلدة القرعون البقاعية اعتباراً من الأول وحتى العاشر من أيلول المقبل، يتخلله خوض الأخضر مباريات ودية استعدادًا لمواجهة كأس السوبر مع العهد في الرابع عشر من أيلول وإنطلاق الدوري في العشرين منه.

وقد غضّت الإدارة النظر عن إقامة معسكر خارجي لضيق الوقت.

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