رياضة

لاعب يتلاعب بفريق الخصم ويسجل هدفًا عالميًا

15/08/2019

لاعب يتلاعب بفريق الخصم ويسجل هدفًا عالميًا

تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لاعب كرة قدم يتلاعب بفريق الخصم ويراوغ سبعة من أعضائه قبل أن يرسل الكرة إلى الشباك.
وخلال إحدى مباريات الدوري الكولومبي دون 21 عامًا، استلم أنديرسون دياز لاعب فريق "نورت دي سانتادير" الكرة عند دائرة منتصف الملعب وانطلق باتجاه مرمى الخصم "سانتادير"، وراوغ كل لاعبي الفريق المنافس الذين ظهروا في طريقه بمن فيهم الحارس بغاية الروعة على طريقة الرسوم المتحركة ووصل بالكرة لخط المرمى قبل أن يرسلها إلى الشباك.
ورغم جمالية هدف دياز، فلم يكن الهدف كافيًا لتجنب الخسارة بنتيجة 2-3.

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