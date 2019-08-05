05/08/2019

جهاد الشحف ينفي مخاطبة "الفيفا" بشأن النجمة

نفى أمين عام الإتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف الأنباء التي تحدثت عن وصول كتاب من الإتحاد الدولي لكرة القدم يوجه خلاله "الفيفا" إنذارًا للنجمة على خلفية مستحقات مالية للحارس عباس حسن والمهاجم سادرل لويس الذي إنضم إلى النبيذي مطلع العالم الجاري ولم يكمل مرحلة الأياب من الدوري لضعف مستواه. ووصف الشحف الأنباء المزعومة بالإشاعات التي لا أساس لها من الصحة.

المصري أحمد حافظ مدربا لطرابلس الرياضي

الى ذلك، عُين المدرب المصري أحمد حافظ مديرًا فنيًا لنادي طرابلس الرياضي خلفًا للفلسطيني إسماعيل قرتام.

وسبق لحافظ أن تولى مهمة الإشراف على البقاع الرياضي.

سمير بواب : التضامن صور يعاني

من جهته، أكد سمير بواب أمين سر نادي التضامن صور أن فريقه على أبواب أزمة مالية، مشيرًا إلى أنها من ضمن الأزمة التي تعانيها أندية كرة القدم.

إقرأ المزيد في: رياضة