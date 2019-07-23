23/07/2019

الاندية اللبنانية تواصل استعداداتها وتدعيم صفوفها للموسم المقبل

الصقال يعلن استراتيجية النجمة

كشف رئيس نادي النجمة أسعد صقال عن رؤيته للموسم الكروي المقبل، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الجهاز الفني أمر محسوم مسبقًا.

وجزم بحق الحصول على خدمات المدافع معتز بالله الجنيدي من الأنصار بعدما تم توقيع عقد معه انطلاقًا من الثاني من آب ا المقبل.

ولفت إلى أن اللاعب محمد سالم سيكون نجماوي، مشيرًا إلى أن المبالغة بالأرقام في اللحظة الأخيرة عقّدت أمر ضم المهاجم إدمون شحادة من السلام.

وأكد أنه ستكون هناك مشاركة مميزة للنبيذي في البطولة العربية للأندية، والتي ستسحب قرعتها في السادس والعشرين من تموز، بعدما بلغ النبيذي من صدى إيجابي حول مشاركة الفريق الموسم الماضي.

وأثنى الصقال على قرار الإتحاد بإشراك عدد من اللاعبين ما دون ال22 عامًا في الفريق الأول، مشيرًا إلى أن بطولة كأس النخبة تنشيطية والهدف مشاركة العدد الأكبر من اللاعبين الشباب فيها.

بدوره، أكد المدير الفني التونسي طارق جارايا أنه فخور بالعودة لتدريب النجمة، مشيرًا إلى أنه من حق الجماهير أن تطلب نتائج من النبيذي.

ولفت إلى أنه من أهم الأهداف المرسومة المنافسة على لقبي الدوري والكأس.

الصفاء يضم المميز ماجد عثمان

من جهته، تعاقد الصفاء مع اللاعب اللبناني الإنجليزي ماجد عثمان والذي قدم أداءً مميزًا مع الفريق الأصفر في افتتاح مبارياته بكأس التحدي أمام الشباب البرج حيث سجل هدفًا وصنع آخرين.

ويشكل ضم عثمان القادم من إنكلترا مكسبًا كبيرًا للفريق البيروتي الساعي للعودة لدائرة المنافسة، خاصة أن اللاعب الشاب يتقن اللعب في مركزي الهجوم وصانع الألعاب.

الأخاء يتعاقد مع حسن المحمد

من جانبه، أعلن نادي الأخاء الأهلي عاليه ضم المهاجم المخضرم حسن المحمد بصفقة انتقال حر بعدما نال الأخير كتاب استغناءه من نادي النجمة.

وسيشكل المحمد الذي قدّم مستويات جيدة مع النبيذي وسبق له المشاركة مع المنتخب الوطني مكسبًا كبيرًا للفريق الجبلي الساعي للبقاء في دائرة المنافسة على الرغم من رحيل هدافه الأول أحمد حجازي لفريقه الأول العهد.

والمحمد هو ثاني مهاجم يضمه العراقي عبد الوهاب أبو الهال بعد الواعد علي مرقباوي والتجديد للثنائي سعيد عواضة ومحمد عطوي كما ضم المدافع علي بيطار من الشباب الغازية واللاعب حسن ديب.

الشباب الغازية يضم الواعد هادي يونس

الى ذلك، تعاقد نادي الشباب الغازية الذي يشارك في كأس النخبة مع اللاعب الواعد هادي يونس 18 عامًا بهدف تعزيز فريقه استعدادًا للموسم المقبل.

وكان الفريق الجنوبي الذي يشرف على تدريبه المدرب حسن حسون، والذي سيفتقد لخدمات المدافع مصطفى الشمعة المنتقل إلى النجمة والمميز خليل بدر العائد إلى النجمة، عمل على ضم لاعبين شبان لتعزيز صفوف الفريق.

جو مجاعص يعود للتدريب

وعلى صعيد كرة السلة، وقع المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة جو مجاعص عقدًا للإشراف على نادي المطيلب لمدة ثلاث سنوات.

وينشط النادي اليافع في دوري الدرجة الثانية بعدما توج بطلاً للدرجة الثالثة.

ويطمح النادي الذي ترعاه البلدية للصعود لدوري الأضواء.

وسيشرف مجاعص الذي حصد لقب الدوري وكأس لبنان وبطل العرب مع الهومنتمن على النادي المتني بعقد يمتد لثلاث سنوات.

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