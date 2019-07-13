#صيف_الانتصارات

سكارلت حداد تروي تفاصيل الحرب والسيدة الاولى وشجاعة الرئيس

13/07/2019

سكارلت حداد تروي تفاصيل الحرب والسيدة الاولى وشجاعة الرئيس

 

الانتصار الإلهيحرب تموز 2006

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التحرير الثاني: الدور العسكري للامين العام.. وتفاصيل التنسيق التام بين المقاومة والجيش

24/08/2019

التحرير الثاني: الدور العسكري للامين العام.. وتفاصيل التنسيق التام بين المقاومة والجيش
اللواء حسن حسن لـ"العهد": جبهات المواجهة واحدة بين سوريا وحزب الله

23/08/2019

اللواء حسن حسن لـ"العهد": جبهات المواجهة واحدة بين سوريا وحزب الله
"ان عدتم عدنا".. "العهد" يوثق بيانات الاعلام الحربي يومًا بيوم

20/08/2019

"ان عدتم عدنا".. "العهد" يوثق بيانات الاعلام الحربي يومًا بيوم
في ذكرى "التحرير الثاني".. وفيق صفا يكشف لـ"العهد" عن رسائل الأسرى وقائد الجيش للسيد

20/08/2019

في ذكرى "التحرير الثاني".. وفيق صفا يكشف لـ"العهد" عن رسائل الأسرى وقائد الجيش للسيد
السيد نصر الله في ميدان التحرير الثاني.. تفاصيل لقائه بضباط المقاومة الإسلامية

19/08/2019

السيد نصر الله في ميدان التحرير الثاني.. تفاصيل لقائه بضباط المقاومة الإسلامية
سقوط الامارة تحرير ثانٍ كي لا ننسى..

18/08/2019

سقوط الامارة تحرير ثانٍ كي لا ننسى..
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني
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