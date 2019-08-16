16/08/2019

.. وبات البحر لصواريخنا ملعبا

هنا طاف البرق على السفينة فاستحالت حريقا غريقا، وهنا وقف عماد يرقب المغيب.. وبشارة النصر.

ما كانت الضربة الا صفعة أولى وبقية الحساب في النزال الآتي، وهناك يقال ما يجب أن يقال.

ياقوت أزرق يرصد قرشاً مفترساً استهزاء بالعرب طويلاً، فكانت الضربة قاصمة لسلاح البحر من البر.. وقل أبعد من ذلك بقليل.

يا كل جنود الأرض..إن جندنا لهم الغالبون..

#جند_مغرقون وسم واسم فيلم وثائقي كان أبرز هدايا المقاومة لهذا العام في ذكرى الانتصار الإلهي.. الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية وعبر قناة المنار أبى أن تكون المناسبة الا استمراراً للعزيمة والكرامة..لأهل المقاومة، والهزيمة بأم العين للخائبين في كيان العدو.

فغرّد الناشطون وكتبوا:

المقاومة الإسلاميةالانتصار الإلهيوسومساعر 5قناة المنار

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