15/08/2019

تحضيرات مهرجان "نصر وكرامة" أُنجزت

يستكمل حزب الله تحضيراته للمهرجان المركزي الذي سيقيمه بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للانتصار الإلهي في حرب تموز عام 2006 عند الخامسة من عصر يوم غدٍ الجمعة عند مربع المواجهة والصمود (بنت جبيل- عيناثا- مارون الراس- عيترون) والذي سيتحدث خلاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

الفرق المتخصصة تواصل عملها داخل الباحة، فبعد أن انتهت من أعمال تسوية الأرض بدأت بنشر عشرات آلاف الكراسي في الأمكنة المخصصة للرجال والنساء من الجمهور، وكذلك في المربع المخصص للشخصيات الرسمية والسياسية والحزبية ومختلف الفعاليات، كما خصص مربع لرجال الدين والجرحى وعوائل الشهداء والفعاليات البلدية والاختيارية.

كما تم إنشاء منصة كبيرة حملت شعار المناسبة لهذا العام "نصر وكرامة" مع عدد من الصور التي تبرز انتصارات المقاومة ومفاجآتها، وأخرى تحمل خريطة الشريط الساحلي الحيوي للكيان الصهيوني مع علامة تدل على الاستهداف الدقيق الذي ستشهده هذه المنطقة في أية حرب قادمة مرفقة بعبارة "هنا يمكن أن نشاهد العصر الحجري".

ورفع في محيط باحة الاحتفال صور ضخمة للقادة والشهداء: الإمام الخميني، والسيد الخامنئي، والسيد حسن نصر الله، والشهداء القادة السيد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب والحاج عماد مغنية، فيما ازدانت الطرقات المؤدية إلى باحة المهرجان بالأعلام والرايات واللافتات.

وللمناسبة تقوم لجان مختصة بإعداد خطة سير لتسهيل وصول ومغادرة الجماهير الوافدة إلى مكان المهرجان، كما استحدثت مواقف واسعة لركن السيارات والآليات التي تقل المواطنين من المدن والقرى والبلدات الجنوبية، بالإضافة لمواقف خاصة للشخصيات الرسمية.

وأوضح المسؤول الإعلامي لحزب الله في منطقة الجنوب الأولى موسى عبد علي أن اختيار مربع المواجهة والصمود ليكون مكانًا لاحتفال الانتصار هذا العام يعود لرمزية هذا المكان كساحة مواجهة ضد العدو الصهيوني في العام 2006، اذ دارت معركة عنيفة بين رجال المقاومة بتاريخ 24 تموز عام 2006 قتل فيها جندي إسرائيلي وجرح العشرات، وكذلك في 26 تموز 2006 دارت معركة كبرى قتل فيها 9 جنود صهاينة وجرح العشرات مما أدى إلى تراجع العدو "الإسرائيلي" باتجاه بلدة مارون الراس.

وقال عبد علي إننا نضع اللمسات الأخيرة للتحضيرات المتعددة التي ستنتهي خلال ساعات قليلة، فيما اللجان التنظيمية المختصة قد شارفت على إنهاء تحضيراتها لجهة احتواء الحشود الغفيرة من المواطنين، وخصصت مواقف للسيارات قريبة من مكان الاحتفال الذي يمكن الوصول إليه من جميع القرى والمدن الجنوبية، ووضعت خطة سير تحت إشراف عشرات عناصر الانضباط لتسهيل الوصول والمغادرة.

الانتصار الإلهي

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