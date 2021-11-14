14/11/2021

الدفاع المدني ـ الهيئة الصحية: اخماد ٤٣ حريقاً في قرى اتحاد بلديات صور

عملت فرق الهيئة الصحية ـ الدفاع المدني وبالتعاون مع جمعية كشافة الرسالة والدفاع المدني على اخماد ٤٣ حريقاً في قرى اتحاد بلديات صور، حيث توزعت الحرائق في البلدان التالي:

العزية

جب سويد

مجدل زون

المنصوري

مروحين

عيتيت "٣"

برج الشمالي "٣"

جل البحر

صور

قدموس

دير قانون النهر "٢"

طورا

طير فلسية "٢"

باريش

الحلوسية

الحميري

شبريحا

معروب "٢"

شحور "٣"

دبعال

كفردونين "٢"

مزرعة مشرف

سلعا "٢"

ارزون "٢"

بافلية

جويا

صريفا

الطويري

دير كيفا

جبال البطم

وقد شارك في عملية الاخماد ٢٥ سيارة اطفاء واكثر من٦٠٠ متطوع و٢٣ اسعاف و١٢ مركز ونتج عن ذلك اصابة متطوع من جراء انفجار قنبلة عنقودية من الهيئة الصحية ـ الدفاع المدني، وتم بعون الله وبجهود المتطوعين السيطرة الكاملة على النار.

وأكد الدفاع المدني في الهيئة أنه "كما تعودنا على الانجازات التي تقدمها سواعد المتطوعين وبتوفيق من الله جاهزون للوقوف امام اي استحقاق في ميدان العمل التطوعي والخدماتي لنكون في خدمة اهلنا لنخدمهم بأشفار العيون".

لبنانالدفاع المدنيالحرائق

إقرأ المزيد في: لبنان