رياضة

المنتخب اللبناني يواصل تحضيراته استعدادًا لمواجهة الإمارات

13/11/2021

المنتخب اللبناني يواصل تحضيراته استعدادًا لمواجهة الإمارات

باشر المنتخب اللبناني لكرة القدم تحضيراته لمواجهة ضيفه الإماراتي الثلاثاء المقبل على ملعب صيدا البلدي ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وخاض المنتخب حصّة تدريبية على ملعب البابلية على أن يستكملها بحصتين يومي السبت والأحد إضافة لجلسات تحليلية ومتابعة وحصص لياقة في مقر معسكره.

أندية الدرجة الأولى تتضامن مع شباب البرج وتدعوه للعودة عن قرار الانسحاب

زار وفد من أندية العهد والنجمة والأنصار والبرج والأخاء وشباب الساحل منزل رئيس نادي شباب البرج نادر علامة لدعوته لتراجع ناديه عن قرار الانسحاب من دوري كرة القدم.
ورحّب علامة بالوفد الزائر، مشيرًا إلى أنّ النادي سيدرس التراجع عن الانسحاب شاكرًا الوفد على مبادرته المميزة.

وكان شباب البرج قد أعلن عزمه الانسحاب من الدوري بسبب ما وصفه من ظلم تحكيمي متعمد وعقوبات اتحادية.

سيدات لبنان إلى نهائيات سلة آسيا

بلغ المنتخب اللبناني للسيدات نهائي بطولة آسيا لمنتخبات المستوى الثاني التي تقام في العاصمة الأردنية عمان بعدما تغلّب على نظيره الأندونيسي 76 62 في نصف النهائي ليضرب موعدًا مع الأردن المضيف على اللقب.
وتغلبت سيدات الأردن على كازاخستان 61 56.

هوبس يطيح بالهومنتمن

عمق هوبس جراح ضيفه هومنتمن وتغلب عليه 80 67 في اللقاء الذي جمع الفريقين في مجمع ميشال المر ضمن الجولة الخامسة من دوري كرة السلة.
وسجل جورج شويري وكريم جدايل 19 نقطة.

الإمارات العربية المتحدةكرة القدمالمنتخب اللبناني لكرة القدمالرياضة

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