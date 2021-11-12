12/11/2021

البرازيل ثالث منتخب يتأهل إلى مونديال قطر

باتت البرازيل أول دولة من قارة أمريكا الجنوبية تتأهل إلى مونديال "قطر 2022"، قبل خمس جولات من نهاية تصفيات أمريكا الجنوبية، بعد فوزها، اليوم الجمعة، على ضيفتها كولومبيا1-0.

وبهدف من لوكاس باكيتا وتمريرة حاسمة لنجمها نيمار قبل ثلث ساعة من النهاية، حافظت بطلة العالم خمس مرات على سجلها الفريد بخوض جميع نسخ كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930.

وأصبحت البرازيل ثالث منتخب يتأهل إلى مونديال 2022، بعد ألمانيا والدنمارك.

وتتصدر البرازيل التصفيات في أمريكا الجنوبية برصيد 34 نقطة من 12 مباراة، متقدمة بتسع نقاط على الأرجنتين.

وبات الفارق بين البرازيل ومنتخب تشيلي، الرابع، 18 نقطة قبل خمس جولات على النهاية، علمًا بأن البرازيل لعبت مباراة أقل بعد توقف مواجهتها مع ضيفتها الأرجنتين.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في تصفيات أمريكا الجنوبية إلى نهائيات مونديال قطر مباشرة، بينما يخوض خامس الترتيب الملحق العالمي.

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