رياضة

بطولة لبنان لكرة القدم.. فوز العهد والنجمة وطرابلس وتعادل الأنصار والصفاء

06/11/2021

بطولة لبنان لكرة القدم.. فوز العهد والنجمة وطرابلس وتعادل الأنصار والصفاء

حقّق فريق العهد أحد شريكي الصدارة للدوري العام اللبناني الـ 62 لكرة القدم الفوز على سبورتنغ بطل نوادي الدرجة الثانية للموسم الماضي 2 - 0 (الشوط الاول 2 - 0)، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم السبت على ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون في المرحلة الخامسة. وسجل اصابتي العهد هلال الحلوة، ليبتعد الفريق الأصفر موقتًا ثلاث نقاط عن شباب الساحل الذي يلعب في وقت لاحق مع البرج. في حين لقي سبورتنغ خسارته الرابعة واستمر في المركز الأخير.

وعلى ملعب صور البلدي، حوّل صاحب الأرض التضامن صور تخلفه أمام الأنصار بطل الثنائية الموسم الماضي بإصابتين نظيفتين في الشوط الأول إلى تعادل 2 - 2، ليزيد من مهمة "الزعيم الأخضر" صعوبة في الدفاع عن لقبه.

وعلى ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، حقّق طرابلس فوزه الثاني تواليًا على ضيفه الأخاء الأهلي 2 - 1، ليمضي طرابلس في الزحف نحو المنطقة الدافئة.

وعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، تعادل شباب البرج والصفاء 1 - 1، ليحرم الصفاء منافسه فوزًا أول هذا الموسم، وليتفادى الصفاء خسارة ثانية تواليًا. 

وحقق النجمة فوزه الثاني في الدوري العام اللبناني الـ 62 لكرة القدم، بتغلّبه على الحكمة بيروت 2 - 0 (الشوط الأول 0 - 0)، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم السبت في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في افتتاح المرحلة الخامسة.

وسجّل للنجمة خالد تكه جي من ضربة جزاء "بنالتي" وخليل بذر، ليرفع النبيذي رصيده إلى تسع نقاط من فوزين وثلاثة تعادلات. في حين لقي الحكمة خسارته الثالثة ليستقر رصيده عند ست نقاط من فوزين.

الرياضةالدوري اللبناني لكرة القدم

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