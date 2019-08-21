21/08/2019

سان جرمان يرفض عرض برشلونة لضم نيمار بالإعارة

كشفت صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية عن رفض باريس سان جرمان عرضًا من برشلونة الإسباني لضم البرازيلي نيمار على سبيل الإعارة لموسم واحد مع إلزامية الشراء بمبلغ 150 مليون يورو.

ويقدر بطل فرنسا قيمة لاعبه البرازيلي بـ250 مليون يورو.

ريباري إلى فيورتنينا

من جهته، تعاقد نادي فيورتنينا الإيطالي مع الفرنسي المخضرم فرانك ليباري 36 عامًا وحتى حزيران 2021 بصفقة انتقال حر، بعدما غادر بايرن ميونخ الألماني الصيف الجاري بعد عشر سنوات قضاها مع بطل الدوري.

تعادل لاياكس وفوز لكلوب بروج

الى ذلك، تعادل أياكس الهولندي مع مضيفه أبوئل القبرسي سلبًا في ذهاب الدور المؤهل لدوري المجموعات لدوري الأبطال الأوروبي.

وأنقذ حارس أياكس الكامروني اونانا فريقه مع العارضة من الخسارة ليؤجل الحسم إلى موقعة الأياب.

وفاز كلوب بروج البلجيكي على مضيفه لاسكا النمساوي بهدف أحرزه فاناكنت من علامة الجزاء بعد عشر دقائق على البداية.

وحقق سلافيا براك التشيكي فوزًا هامًا خارج ميدانه على كلوج الروماني بهدف سجله لوكاس بعد 28 دقيقة على البداية ليقترب الفريق التشيكي من دور المجموعات.

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