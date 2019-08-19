رياضة

فوز اتلتيكو مدريد..تعثر تشلسي..وسان جرمان لم يفك عقدته

19/08/2019

فوز اتلتيكو مدريد..تعثر تشلسي..وسان جرمان لم يفك عقدته

تعثر لتشلسي أمام لستر في الدوري الممتاز
فشل تشلسي في تحقيق فوزه الأول في الدوري هذا الموسم، واكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف مع ضيفه لستر سيتي ضمن منافسات الأسبوع الثاني.
وافتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكرًا عبر الإنجليزي الواعد ماون بعد سبع دقائق على البداية، ليدرك الزوار التعادل عبر النيجيري انديدي في الشوط الثاني. ليحرز البلوز نقطتهم الأولى في الدوري.

موراتتا يقود اتلتيكو مدريد للفوز في الليغا
من جانبه، حقق أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا على ضيفه وجاره خيتافي بهدف لحساب الجولة الأولى من الدوري.
ويدين الروخيبلانكوس للدولي الفارو موراتا الذي سجل هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 23، ليحرز رجال دياغو سيميوني النقاط الثلاث.
وأهدر موراتا ركلة جزاء حصل عليها البرتغالي جواو فلكس في الشوط الثاني.

رين عقدة سان جرمان في الدوري الفرنسي
بدوره، واصل رين تكريس عقدة بطل الدوري باريس سان جرمان بفوزه عليه بهدفين لهدف، في ختام مباريات الأسبوع الثاني للدوري، ليلحق بفريق العاصمة خسارته الأولى، ويصبح رين أكثر فريق يهزم بطل فرنسا في العقد الأخير.
وفي التفاصيل، افتتح سان جرمان التسجيل عبر ايديسون كفاني قبل تسع دقائق من نهاية الشوط الأول، مستفيدًا من خطأ دفاعي لرين الذي أدرك التعادل عبر السينيغالي انيانغ قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول. ليضيف بعدها أصحاب الأرض الهدف الثاني عبر رومان بنكاستيو ببداية الشوط الثاني ليرفع رين رصيد فريقه إلى ست نقاط.

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