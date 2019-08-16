رياضة

البرج يختبر مدافعاً برازيلياً وشحادة يعود للسلام زغرتا

16/08/2019

البرج يختبر مدافعاً برازيلياً وشحادة يعود للسلام زغرتا

عاد اللاعب أدمون شحادة لتدريبات فريقه السلام زغرتا بعد اختبار خارجي غير ناجح في روسيا ليلتحق اللاعب الموهوب بتمارين الفريق التي يشرف عليها الأردني نهاد صوقار على أن ينضم جان جاك يمين للتدريبات الجمعة ويلتحق ياسر عاشور بالمجموعة الأثنين.

البرج يختبر مدافع برازيلي والدقة يطلب منحه الوقت
من جانبه، يختبر نادي البرج الذي بلغ نصف نهائي كأس التحدي التنشيطية المدافع البرازيلي ريكاردو سانتوس الذي وصل الثلاثاء والتحق بتدريبات الأصفر الذي يمني النفس بتسجيل حضور مميز في دوري الأضواء بعد غياب لسنوات طويلة.
وأكد المدير الفني محمد الدقة أن اللاعب بحاجة لمزيد من الوقت للوقوف على مستواه خاصة وأنه وصل حديثًا ولم يخض سوى حصص تدريبية قليلة، وهناك فارق بالتوقيت والمناخ وهو بحاجة لمزيد من التجربة وفي حال نجاحه بالاختبارات فسينضم إلى كتيبته للموسم المقبل.

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