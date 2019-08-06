06/08/2019

كوسيلني يترك أرسنال وروني يتجه نحو التدريب

أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء أن القائد لوران كوسيلني سيضع حدًا لتسع سنوات قضاها في شمال لندن لينضم إلى بوردو الفرنسي في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها.

وشارك قلب الدفاع الفرنسي (33 عامًا)، الذي انضم لأرسنال من لوريان، في 350 مباراة مع النادي اللندني وفاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2014 و2015 و2017.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية، قالت إن بوردو سيدفع ما يصل إلى خمسة ملايين جنيه استرليني من أجل كوسيلني الذي كان هدفًا لأولمبيك ليون أيضًا.

وقال أرسنال في بيان مقتضب بموقعه على الإنترنت ”لوران كوسيلني سيرحل للإنضمام إلى‭ ‬بوردو. نشكر لوران على إسهاماته في النادي ونتمنى له حظًا طيبًا في المستقبل“.

ورفض كوسيلني، الذي كان يتبقى عام في عقده، السفر مع الفريق في جولته بالولايات المتحدة استعدادًا للموسم الجديد مما أثار غضب النادي.

ويمثل رحيله ضربة قوية للمدرب أوناي إيمري الذي يتعين عليه تدعيم دفاعه مع سعي أرسنال لتحقيق مركز أفضل من الخامس الذي احتله الموسم الماضي.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن أرسنال يسعى لضم دايوت أوباميكانو من لايبزيج ودانييلي روجاني من يوفنتوس.

ويبدأ أرسنال الموسم الجديد خارج ملعبه ضد نيوكاسل يونايتد يوم الأحد القادم.



روني يعود إلى دياره لاعبًا ومدربًا

من جهته، أعلن ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الانجليزي لكرة القدم الثلاثاء عن انضمام وين روني من دي.سي يونايتد الأمريكي اعتبارًا من يناير كانون الثاني حيث سيواصل قائد إنجلترا السابق مشواره في الملاعب مع سعيه لدخول عالم التدريب.

وفي صفقة هائلة لديربي قال النادي إن روني (33 عامًا) وقع عقدًا مبدئيًا لمدة 18 شهرًا مع وجود خيار يسمح بالتمديد لعام آخر وسيعمل أيضًا مدربًا في الفريق الأول وأكاديمية النادي.

وقال روني مهاجم مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق في بيان بموقع ديربي على الإنترنت ”السعادة لا تسعني بهذه الفرصة التي منحني إياها ديربي كاونتي. ”أتطلع للعمل مع فيليب كوكو مدرب ديربي وجهازه المعاون والفريق الأول اعتبارًا من يناير. أثق في قدرتي على مساعدة النادي وأتطلع لبدء مشواري التدريبي“.

وأصبح روني أحدث عضو في‭ ‬“الجيل الذهبي“ لمنتخب إنجلترا يتلمس طريقه في عالم التدريب والادارة الرياضية بعد فرانك لامبارد مدرب ديربي السابق وتشيلسي حاليًا وستيفن جيرارد مدرب رينجرز.

وكان روني أحد المعجبين بأساليب لويس فان جال التدريبية في مانشستر يونايتد ويعتقد أن كوكو بإمكانه توفير تجربة تعلم مشابهة.

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