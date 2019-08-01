01/08/2019

رونالدو وميسي يتنافسان على جائزة أفضل لاعب في العالم

كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة اللاعبين العشرة الذين سيتنافسون على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وضمت القائمة البرتغالي كرستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح الفائز مع ليفربول بلقب دوري الأبطال ومهاجم الريدز السنيغالي ساديو ماني.

وخلت القائمة النهائية من حارس مرمى الليفر والمنتخب البرازيلي السون الفائز مع الريدز بدوري الأبطال والذي اختير كأفضل حارس في دوري الأبطال والدوري الإنجليزي، كما اختير الحارس المميز والذي حصد مع منتخب بلاده لقب كوبا أمريكا أفضل حارس في البطولة القارية.

مدرب جزائري ينافس على جائزة أفضل مدرب في العالم

وكان الإتحاد الدولي أعلن عن القائمة النهائية للمدربين الذين سسيتنافسون على حصد جائزة أفضل مدرب في العالم للعام 2019.

وضمت القائمة المدير الفني لليفربول الألماني يورغن كلوب المتوّج مع الريدز بلقب دوري الأبطال الأوروبي، ومدرب مان سيتي بيبي غوارديولا الفائز مع السيتيزن بلقب الدوري الممتاز. والأرجنتيني بوتشنتينيو مدرب توتنهام الذي قاد الفريق اللندني إلى نهائي دوري الأبطال والمدير الفني للمنتخب البرازيلي تشيتشي الفائز مع بلاده بلقب كوبا أمريكا الشهر الماضي.

كما أدرج الفيفا اسم الجزائري جمال بل ماضي ضمن قائمة المرشحين للتنافس على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019.

ويأتي ترشيح المدير الفني للخضر بعد فوز لماضي مع بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية.

توتنهام بطلاً لكأس أودي

من جهته، توج توتنهام الإنجليزي بلقب كأس أودي الودية بفوزه على بايرن ميونخ بركلات الترجيح 6 5 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وبادر الفريق الإنجليزي للتسجيل عبر إريك لامالا مستغلاً خوض النادي البفاري المباراة بتشكيلة من الناشئين بعد 19 دقيقة على الانطلاق، وأضاف الدنماركي كريستيان إيركسون الهدف الثاني للزوار عند الدقيقة 59.

وقلص العملاق البفاري الفارق بعد دقيقتين عبر المهاجم الناشئ يفيتار، ليدرك بعدها الكندي ألفنسو ديفس التعادل قبل دقائق من النهاية.

ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق اللندني.

وحل ريال مدريد ثالثًا بفوزه على فينربخشا التركي بخمسة أهداف لثلاثة بفضل ثلاثية الفرنسي كريم بنزيما، وأضاف ناتشو وماريانو دياز هدفين للملكي.

ليفربول يطيح بليون وديا

وفي آخر مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد فاز ليفربول على ليون بثلاثة أهداف لهدف في مباراة جمعتهما في جنيف.

افتتح منفيس ديباي هدف التقدم للفرنسيين بعد ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر خطأ ارتكبه الحارس البرازيلي أليسون بعد أربع دقائق على البداية.

وأدرك البرازيلي روبرتو فيرمنيو التعادل للريدز عند الدقيقة 17 وأضاف اندرسون الهدف الثاني بعد أربع دقائق خطأ في مرمى فريقه.

وعزز هالي ولسون تقدم بطل أوروبا عند الدقيقة 53 بتسديدة جميلة.

مالكوم إلى زنت الروسي

وفي ملف الانتقالات، تعاقد نادي زينت الروسي مع مهاجم برشلونة البرازيلي مالكوم مقابل 40 مليون يورو وخمس ملايين متغيرات.

بواتينغ إلى فيورتنينا الإيطالي

من جهته، ضم نادي فيورنتينا الإيطالي المهاجم كيفن برنس بواتينغ قادمًا من برشلونة الإسباني بعد فترة إعارة قضاها المهاجم الغاني مع البيلوغرانا.

وكان بواتينغ لاعبًا في ساسولو الإيطالي.

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