رياضة

النجمة والعهد يشاركان بمسابقة كأس الأندية العربية

19/07/2019

النجمة والعهد يشاركان بمسابقة كأس الأندية العربية

جرى في مقر الإتحاد اللبناني لكرة القدم التوقيع على اتفاقية مشاركة ناديي العهد والنجمة بمسابقة كأس الأندية العربية لكرة القدم بحضور رئيس الإتحاد اللبناني هاشم حيدر ومدير البطولة طلال آل الشيخ والأمين العام للإتحاد العربي مبارك الضفيان.
ومثّل نادي النجمة رئيس النادي أسعد صقال وأمين السر أسعد سبليني، فيما حضر عن نادي العهد أمين سر النادي محمد عاصي.
وستسحب قرعة البطولة التي تحمل اسم محمد السادس في السابع والعشرين من الجاري في المغرب، وتنطلق المنافسات في العشرين من آب المقبل.
وأكد مدير البطولة أن الجماهير اللبنانية هي التي دفعت الإتحاد العربي لتخصيص مقعدين للبنان، آملاً بأن يشارك الأنصار في النسخ المقبل من البطولة.
من جهته، أكد رئيس نادي النجمة أسعد صقال أن مشاركة فريقه في البطولة ستكون مغايرة عن المشاركة الماضية ومختلفة بكل المقايس، مشيرًا إلى أن الفريق سيكون مكتملًا وجاهزًا لتحقيق نتيجة جيدة عكس ما حصل بسبب نظام البطولة الموسم الماضي.

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