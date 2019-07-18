رياضة

محمد سالم نجماوي.. وحسين حيدر الى شباب الساحل

18/07/2019

محمد سالم نجماوي.. وحسين حيدر الى شباب الساحل

ينتظر أن يعلن خلال الساعات القليلة المقبلة عن تعاقد النجمة رسميًا مع لاعب شباب الساحل محمد سالم بعد إنهاء كافة تفاصيل الصفقة بين إدارة الناديان.
وكان سالم قد قدم مستوى ثابتًا الموسم المنصرم مع كتيبة محمود حمود.
ويعد سالم رابع لاعب يتعاقد معه الجهاز الفني للنبيذي بعد المدافعين مصطفى الشمعة وعبد الله عيش ومعتز بالله الجنيدي، بعدما جدد لقلب دفاعه قاسم الزين لمدة خمس سنوات إلى السنيغالي إدريسا انياغ والمميز نادر مطر.
وسيختبر النجمة الذي سيستهل مبارياته بكأس النخبة بمواجهة غريمه الأنصار في الرابع والعشرين من تموز على ملعب الشهيد رشيد كرامي المهاجم النيجيري شوكودي جوزف أبودياس 26 عامًا الذي كان لاعبًا في دوري قبرص التركية.
وسيوقع على كشوف النبيذي صانع الألعاب التونسي مراد الهذلي الذي حضر إلى بيروت بطلب من المدير الفني طارق جارايا الذي أبدى اقتناعه بقدرة مواطنه التونسي.

حسين حيدر معارًا من العهد لشباب الساحل
من جهته، ضم نادي شباب الساحل الذي يسعى لتسجيل حضور مميز الموسم المقبل في بطولة الدوري مهاجم فريق العهد حسين حيدر على سبيل الإعارة لموسم واحد.

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