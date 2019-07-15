رياضة

السنغال والجزائر إلى نهائي كأس أمم إفريقيا

15/07/2019

السنغال والجزائر إلى نهائي كأس أمم إفريقيا

بلغ المنتخب الجزائري نهائي كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 للمرة الأولى بعد طول غياب بفوزه المثير والقاتل على نظيره النيجيري بهدفين لهدف في ختام مباريات المربع الذهبي ليضرب موعدًا ناريًا مع السنيغال على اللقب.
وتقدم الخضر عبر وليام بنكونغو الذي حوّل كرة بالخطأ للمرمى النيجيري قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.
وأدرك النيجيريون التعادل عبر الهداف ايغال من علامة الجزاء عند الدقيقة 72.
وخطف النجم رياض محرز هدف الفوز لمحاربي الصحراء في اللحظات الأخيرة من الوقت البديل من ركلة حرة رائعة مانحا بلاده بطاقة العبور إلى المشهد الختامي.
وصعد المنتخب السنيغالي إلى النهائي للمرة الأولى منذ العام 2002 بفوزه الصعب على نظيره التونسي بهدف في الوقت الإضافي إثر نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي على الرغم من حصول المنتخبان على ركلتي جزاء إلا أن لاعبي المنتخبين تكفلوا بإضاعتهما لتبقى النتيجة سلبية حتى الدقيقة المئة بعد خطأ مشترك من المعز حسن ومدافعه ليحرز برون هدف التأهل لأسود الترنغي إلى النهائي.

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