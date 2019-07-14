14/07/2019

غريزمان سعيد باللعب إلى جانب ميسي.. ونيمار يتعافى من الإصابة

أكد الفرنسي انطوان غريزمان سعادته بالانتقال إلى برشلونة واللعب إلى جانب ليونال ميسي، مشيرا إلى أن هدفه تحقيق الألقاب.

وكان برشلونة قد دفع قيمة الشرط الجزائي لاتلاتيكو مدريد ليضم الهداف الدولي الفرنسي بعقد يمتد لخمس سنوات وبشرط جزائي يبلغ 800 مليون يورو.

أتلاتيكو مدريد يشكو برشلونة للفيفا

ذكرت تقارير صحافية إسبانية أن نادي أتلاتيكو مدريد يعتزم رفع قضية تعاقد غريمه برشلونة مع نجمه الفرنسي انطوان غريزمان للإتحاد الدولي لكرة القدم، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده مع الروخيبلانكوس والتي اعتبرها الأتلاتيكو غير كافية.

ويأمل ثاني الليغا بحسب صحيفة "اس أن" بفرض الإتحاد الدولي عقوبة على البيلوغرانا والمهاجم الفرنسي.

نيمار يتعافى من الإصابة

أعلن نجم باريس سنجرمان والمنتخب البرازيلي نيمار تعافيه تماما من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في بطولة كوبا أمريكا بعد إصابته مطلع حزيران الماضي في مواجهة ودية مع منتخب قطر.

اكاردي خارج إنتر

أعلن انتر ميلان الإيطالي ترك هدافه الأرجنتيني ماورو إيكاردي معسكر الفريق وعودته إلى مدينة ميلان.

وأشار النيراتزوري إلى أن إيكاردي لن يشارك في جولة الفريق الآسيوية وبات خارج حسابات الفريق المستقبلية.

وهو سيواصل التدريب منفردا بانتظار تلقيه عرضا من أحد الأندية.

الإتحاد الأرجنتيني يقترب من تجديد عقد مدرب المنتخب سكالوني

اقترب الإتحاد الأرجنتيني لكرة القدم من تمديد عقد المدير الفني للمنتخب ليونال سكالوني حتى مونديال قطر 2022.

وذكرت تقارير إعلامية أرجنتينية ان مدير المنتخب عقد اجتماعا مع رئيس الإتحاد أبدى فيه رغبته بإبقاء سكالوني حتى نهائيات كأس العالم التي ستحتضنها قطر عام 2022.

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