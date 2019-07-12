12/07/2019

برشلونة يضم نجم ياباني صاعد

أعلن نادي كاشيما إنتلرز الياباني، بطل دوري أبطال آسيا، اليوم عن انتقال مهاجمه الشاب هيروكي آبي، إلى العملاق برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال النادي الياباني عبر حسابه في "تويتر" "آبي توصل إلى اتفاق مبدئي مع الناديين للانتقال إلى برشلونة من أجل اللعب في الدرجة الأولى الإسبانية"، ناقلاً رسالة عن مهاجمه البالغ 20 عامًا قال فيها : "منذ تخرجي من الثانوية، أمضيت عامين ونصف مع كاشيما إنتلرز وتمكنت من النضوج كشخص ولاعب محترف على حد سواء".

وكشف أن "قرار ترك الفريق كان صعبًا، لكنني قررت الانتقال إلى برشلونة، لأنني أعتقد أن التحديات المتعددة التي سأواجهها الآن، ضرورية جدًا من أجل تطوري".

ويعد آبي بمستقبل باهر، حيث قدم مستويات رائعة مع فريقه إنتلرز، وقاده في العام 2018 للفوز بلقب دوري أبطال آسيا على حساب برسيبوليس الإيراني.

ومن المتوقع أن يبدأ آبي مشواره الإسباني مع الفريق الرديف لبرشلونة.

برشلونة ينفي دفع قيمة الشرط الجزائي لضم غريزمان

وكانت صحيفة "سبورت" الكتالونية نفت نقلاً عن مصادر مقربة من نادي برشلونة دفع بطل الليغا قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد الفرنسي انطوان غريزان مع ناديه اتلتيكو مدريد.

وأكدت الصحيفة أن الصفقة لم تتم حتى الآن وأن النادي الكتالوني لم يحول قيمة الشرط الجزائي المقدرة بـ120 مليون يورو نافية ما نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

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