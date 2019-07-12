12/07/2019

قرارات جريئة لإتحاد كرة القدم

قررت اللجنة التنفيذية للإتحاد اللبناني لكرة القدم فرض على أنديتي الدرجتين الأولى والثانية إشراك عدد من اللاعبين الشباب ما دون 22 عامًا بمجمل مباريات الدوري والكأس على أن لا تقل المشاركة عن الـ1000 دقيقة للاعب الواحد.

وسيحسم الإتحاد ثلاث نقاط من أي ناد مخالف من رصيده في الدوري.

وستمنح هذه الخطوة فرصة للاعبين الشباب للمشاركة في ما لا يقل عن ثماني مباريات في مسابقتي الدوري والكأس.

ليصقل اللاعبين ويطور مهاراتهم ما يمنح الفرصة للمنتخبات للاستفادة من اللاعبين الصاعدين.

كما بات كل نادي مشارك في الدرجة الأولى مجبرًا على أن يكون مدربه حائزًا على شهادة تدريب من المستوى الأول، بينما يملك مساعده شهادة من الفئة c وعلى مدرب الحراس أن يكون حائزًا على شهادة تدريب من الفئة a.

وأبقت اللجنة على ثلاثة أجانب وفلسطيني يحق له المشاركة في كل نادي في دوري الدرجة الأولى، وتم رفع عدد اللاعبين الذين يحق للنادي تسجيلهم على دكة البدلاء من سبعة إلى تسعة.

ومنع رؤساء وأمناء سر الأندية وأعضاء الهيئة الإدارية من التواجد على دكة الأحتياط بهدف الحد من الإشكالات.

وعلى الصعيد المادي، أعلن الإتحاد تقسيم الدخل الخاص بكل مباراة على الشكل التالي: يحصل الإتحاد على نسبة 20 بالمئة، بينما توزع نسبة 80 بالمئة بالتساوي بين الناديين.

وقد يواجه هذا القرار إعتراضًا خاصة وأن عدد الأندية التي تحظى بحضور جماهيري حاشد في مبارياتها هو صغير، بينما غالبية أندية الدرجة الأولى لا يشاهد مبارياتها إلا قلة لا تصل لمئات معدودة، ما سيحرم الأندية ذات الجماهيرية الحاشدة من عائدات مالية كانت تعول عليها.

ونشرت اللجنة جدول مباريات كأس التحدي التي ستنطلق في التاسع عشر من تموز، حيث سيواجه الصفاء شباب البرج عند الخامسة عصر الجمعة على ملعب جونية البلدي، فيما يواجه التضامن صور البرج على ملعب كفر جوز.

وتستكمل المنافسات في 23 تموز، حيث يلعب الصفاء بمواجهة طرابلس على ملعب جونية، ويلتقي التضامن صور السلام زغرتا على ملعب العهد.

وقررت اللجنة سحب قرعة بطولة دوري الدرجة الأولى في التاسع عشر من الجاري.

النجمة يمنح يحيى الهندي استغناءه

منحت إدارة نادي النجمة لاعب وسط الفريق يحيى الهندي الذي انضم للنبيذي منتصف الموسم المنقضي كتاب استغناءه، ليصبح اللاعب اللبناني الأسترالي والذي شارك مع المنتخب الأولمبي حرًا وبإمكانه الانتقال لأي نادي يرغب بضمه.

الأخاء يتعاقد مع الواعد علي مرقباوي

تعاقد نادي الأخاء الأهلي عاليه مع المهاجم الصاعد علي مرقباوي 19 عامًا، ليمثل المهاجم السريع والذي يملك مهارات فنية جيدة مكسبًا للفريق الجبلي الذي خسر نجمه الأول أحمد حجازي العائد لناديه العهد بعد إعارة استمرت لثلاث سنوات.

ومرقباوي هو شقيق اللاعب محمد مرقباوي الذي سبق له اللعب للنادي الجبلي قبل أن ينضم الصيف الجاري للبرج.

وجدد الأخاء عقد لاعبيه محمد عطوي وسعيد عواضة في محاولة لإبقاء الفريق في المراكز المتقدمة بعد أن أنهى الدوري رابعًا وبلغ نصف نهائي كأس لبنان.

فوز معنوي لناشئي لبنان

أنهى المنتخب اللبناني لكرة القدم للناشئين مشاركته في بطولة غرب آسيا بفوز معنوي على نظيره الفلسطيني بهدفين لهدف بعد ثلاث هزائم تعرض لها ناشئوا لبنان.

مدرب يوناني في الجهاز الفني لهوبس

عين المدرب اليوناني يونيس ليفانوس في الجهاز الفني لنادي هوبس الذي ينشط في دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة اللبناني ليكون مساعدًا للمدرب الشاب جاد الحاج.

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