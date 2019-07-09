09/07/2019

تونس تعبر إلى ربع نهائي أمم إفريقيا

بلغ المنتخب التونسي ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية-مصر 2019 بتخطيه نظيره الغاني بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لهدف.

وافتتح نسور قرطاج مجال التسجيل عبر طه ياسين لخنيسي عند الدقيقة 73 وأدرك الغانيون التعادل في الوقت البديل وعبر نيران صديقة إذ حوّل رامي البدوي لشباك بلاده.

وعلى الرغم من لجوء المنتخبان لشوطين إضافيين إلا أن النتيجة ظلت متعادلة قبل أن تبتسم ركلات الحظ للتونسيين وبنتيجة 5 4 ليضرب نسور قرطاج موعدا مع مدغشقر-مفاجئة البطولة.

وتأهل منتخب كوديفوار لدور الثماني بفوزه على نظيره المالي بهدف مهاجمة ويلفرد زاها الذي أحرز هدف الفيلا عند الدقيقة 76 ليضرب موعدا مع نظيره الجزائري في ربع النهائي.

وتواجه السنيغال المرشحة الأقوى للفوز باللقب بنين، وتلتقي نيجيريا جنوب إفريقيا، في حين تلتقي الجزائر ساحل العاج وتلعب تونس مع مدغشقر.

نيمار يغيب عن سانجرمان

أعرب نادي باريس-سانجرمان استنكاره لعدم انخراط نجمه البرازيلي نيمار بأول حصة تدريبية لبطل الدوري تحضيرا للموسم المقبل.

وكشف نادي العاصمة الفرنسية أن نيمار لم يحضر للتمرين دون أذن مسبق، مؤكدا أنه سيتخذ الإجارءات اللازمة.

وكان اسم نيمار قد ارتبط بالعودة لبرشلونة حيث سافر للمقاطعة الكاتالونية بحثا عن منزل للإقامة فيه.

بدوره أكد المدير الرياضي لسانجرمان ليوناردو ان باستطاعت نيمار مغادرة حديقة الأمراء في حال وجود عرض مناسب.

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