رياضة

بنين إلى ربع نهائي أمم إفريقيا بعد إطاحتها بالمغرب وتواجه السنغال

06/07/2019

بنين إلى ربع نهائي أمم إفريقيا بعد إطاحتها بالمغرب وتواجه السنغال

فجر منتخب بنين كبرى مفاجآت نهائيات أمم إفريقيا مصر 2019 بعدما أطاح بنظيره المغربي بركلات الترجيح ليعبر للمرة الأولى في تاريخه إلى ربع النهائي ويضرب موعدًا مع السنغال.
وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لهدف قبل أن يخسر أسود الأطلس بركلات الترجيح بواقع 4 ل1.
وباغت البنينيون المغاربة بهدف السبق عبر مويس اديلو عند الدقيقة 53 قبل أن يدرك أسود الأطلس التعادل عند الدقيقة 75 وعبر يوسف نصيري، إلا أن نجم أياكس حكيم زياش أضاع فرصة حسم التأهل للمنتخب الشمال إفريقي بإهداره ركلة جزاء في الوقت البديل، حيث ارتطمت كرته بالقائم ليلجأ المنتخبان لشوطين إضافيين، لم تتبدل فيهما النتيجة على الرغم من النقص العددي لمنتخب بنين بعدما أبعد حكم اللقاء اللاعب أدينون بالورقة الحمراء في الشوط الأول الإضافي، لينجح البنينيون بالمحافظة على التعادل والاحتكام لركلات الترجيح حيث انتزعوا بطاقة التأهل.
وبلغ المنتخب السنيغالي ربع النهائي بفوزه الصعب على أوغاندا بهدف نجمه ساديو ماني الذي أحرزه بعد 15 دقيقة على البداية قبل أن يعود نجم ليفربول ويهدر ركلة جزاء تحصل عليها بعد عرقلته من الحارس الأوغندي ليضرب أسود الترنغا موعدًا مع بنين في أولى مواجهات دور الثماني.

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