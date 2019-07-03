رياضة

البرازيل تهزم الأرجنتين وتبلغ نهائي كوبا أمريكا

03/07/2019

البرازيل تهزم الأرجنتين وتبلغ نهائي كوبا أمريكا

بلغ المنتخب البرازيلي المضيف نهائي كوبا أمريكا البرازيل 2019 بفوزه على غريمه الأرجنتيني بهدفين دون رد في أولى مباريات المربع الذهبي.
وعلى الرغم من الأداء الأرجنتيني الجيد طوال فترات اللقاء إلا أن الفريق الاصفر استطاع حسم اللقاء عبر استغلال المرتدات وتقديم أداء تكتيكي رفيع.
وافتتح مهاجم مانشستر سيتي غابريال خيسوس مجال التسجيل لأصحاب الضيافة بعد 19 دقيقة على البداية إثر تمريرة المخضرم داني الفاش، قبل أن يضيف فيرمينيو الهدف الثاني للسليساو عند الدقيقة 71 بعد تمريرة محكمة من خيسوس، ليبلغ الأصفر النهائي في مسعى لحصد لقبه التاسع.
وينتظر المنتخب البرازيلي الفائز من مواجهة تشيلي حاملة اللقب والبيرو في ختام نصف النهائي.

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