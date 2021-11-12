لبنان

بالصور.. سرايا المقاومة أحيت يوم الشهيد في روضة الشهيدين بالغبيري

12/11/2021

بالصور.. سرايا المقاومة أحيت يوم الشهيد في روضة الشهيدين بالغبيري

تصوير- موسى الحسيني

أحيت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الصهيوني في منطقة بيروت ذكرى يوم شهيد حزب الله، باحتفال في روضة الشهيدين بمنطقة الغبيري، تخلله عرض عسكري رمزي ووضع إكليل من الورد على ضريح الشهيد القائد الحاج عماد مغنية، كما أدت ثلة من المجاهدين القسم.

وتحدث بالمناسبة مسؤول منطقة بيروت في حزب الله، حسين فضل الله، الذي أكد على ضرورة الاستمرار على نهج الشهداء والحفاظ على إرثهم.

الاحتفال حضره فعاليات وحشد من جمهور المقاومة.

بالصور.. سرايا المقاومة أحيت يوم الشهيد في روضة الشهيدين بالغبيري

بالصور.. سرايا المقاومة أحيت يوم الشهيد في روضة الشهيدين بالغبيري

بالصور.. سرايا المقاومة أحيت يوم الشهيد في روضة الشهيدين بالغبيري

بالصور.. سرايا المقاومة أحيت يوم الشهيد في روضة الشهيدين بالغبيري

بالصور.. سرايا المقاومة أحيت يوم الشهيد في روضة الشهيدين بالغبيري

بالصور.. سرايا المقاومة أحيت يوم الشهيد في روضة الشهيدين بالغبيري

بالصور.. سرايا المقاومة أحيت يوم الشهيد في روضة الشهيدين بالغبيري

بالصور.. سرايا المقاومة أحيت يوم الشهيد في روضة الشهيدين بالغبيري

يوم الشهيدالسرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيليبلدية الغبيري

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