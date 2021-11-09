09/11/2021

القوات المسلّحة اليمنية تصطاد طائرة تجسّسية للعدوان في أجواء مأرب

تمكّنت القوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرة تجسّسية مسلحة نوع "سكان إيغل" (Scan Eagle) أمريكية الصنع تابعة للعدوان السعودي الأمريكي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة الجوبة بمحافظة مأرب.



وأوضح المتحدّث باسم القوات المسلّحة اليمنية العميد يحيى سريع أنَّ عملية إسقاط الطائرة جرت بسلاح مناسب، مؤكدًا أنَّه ستُبثُّ مشاهد حطام الطائرة لاحقا.

وأشار العميد سريع إلى أنَّ هذه الطائرة هي الخامسة من النوع الذي تمكنت دفاعات القوات المسلحة الجوية من إسقاطه خلال هذا العام.



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