فلسطين

فلسطين: الاحتلال يعدم طفلًا بدم بارد شرق نابلس

05/11/2021

فلسطين: الاحتلال يعدم طفلًا بدم بارد شرق نابلس

استشهد طفل فلسطيني مساء اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في قرية دير الحطب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان بأنّ الطفل محمد دعدس (13عامًا)، وهو من مخيم عسكر الجديد بنابلس، وصل مشفى "رفيديا" مصابًا برصاصة في بطنه، وقلبه متوقف.

وذكرت أنّ الطواقم الطبية حاولت إنعاشه، إلاّ أن جميع المحاولات لم تنجح.

كذلك، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية دير الحطب شرق نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل: "إن شابًا أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن خلال المواجهات التي اندلعت في دير الحطب، تم نقله لمستشفى "رفيديا""، وأوضح جبريل أنّ "حالة الشاب المصاب وصفت بالخطيرة جدًا".

هذا، وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بعد ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محليّة، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت خلال المواجهات اثنين من المتضامنين اليهود الذين تواجدوا في المكان دعمًا لأهالي بيتا.

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