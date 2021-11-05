05/11/2021

"التطبيع" على "MTV": لم لا؟

خلال الحلقة الأخيرة من برنامج "صار الوقت" على شاشة "MTV" الممولة سعوديًا، لفت ترويج مقدم البرنامج لمفهوم التطبيع مع العدو الاسرائيلي كفعل لا تجب ادانته، وعلى أنه لا يجب أن يكون الخوض فيه كـ"تابو". وقد خلط المقدم بين "حرية الرأي" (التي يرفعها فقط في المواضع التي تخدم سرديات مشغّليه ويطمسها عندما تمس بهم) وبين القوانين اللبنانية النافذة.

وهنا لا بد من التنويه الى أن المادة الأولى من قانون مقاطعة "اسرائيل" في فقرتها الأولى تحظر "على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقًا مع أشخاص أو هيئات مقيمين في "اسرائيل" ومنتمين اليها في جنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر مهما كانت طبيعته".

وينص القانون اللبناني على اعتبار كل فعل تعامل مع "اسرائيل" وأيا كانت طبيعة التعامل هو جناية تمتد عقوبتها من ثلاث سنوات الى عشر سنوات اضافة الى الغرامة.

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