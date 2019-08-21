21/08/2019

HUAWEI P30 Pro أفضل هاتف ذكي للعام 2019

فازت هواوي بجائزة الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت" (EISA)، وهي مجموعة تضم 55 من أكثر مجلّات الإلكترونيات الاستهلاكية شهرة في العالم. ومنحت الرابطة لقب "أفضل هاتف ذكي في العام 2019-2020" لهاتف هواوي P30 Pro، مع العلم أن هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تفوز بها هواوي في هذه الفئة.

وأشادت "الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت" بإمكانات هاتف HUAWEI P30 Pro في التصوير في الإضاءة المنخفضة ووصفته بامتلاكه: "أحد أفضل الميزات التي يمكنكم الحصول عليها في الهاتف الذكي اليوم". كما أسقطت الضوء على عدسته ذات الزاوية الواسعة للغاية ووضع تصوير البورتريه وعدسة التليفوتو التي تقرب أكثر بـ5 مرات والتي وصفتها بأنها: "تفوق أي من منافسيها".

وقد حققت هواوي بفضل نظام الكاميرا الرباعية خطوةً رائدةً في قدرات التصوير في الهواتف النقالة. وتعد خاصية التصوير في الإضاءة المنخفضة أحد أفضل الميزات التي يمكنكم الحصول عليها في الهاتف الذكي اليوم، بينما تتفوق العدسة ذات الزاوية الواسعة ووضع تصوير البورتريه وعدسة تيليفوتو التي تقرّب أكثر بـ5 مرات على أيٍ من الهواتف المنافسة في السوق. كما يتميز هاتف HUAWEI P30 Pro بهيكله المذهل المقاوم للماء وشاشته الممتازة ومستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة وعمر البطارية الطويل المدعوم بخاصية الشحن السلكي واللاسلكي. ويعدّ هاتف HUAWEI P30 Pro مع خاصية التصوير الخام وقدرة التخزين التي تبلغ 512 جيجابايت الرفيق المثالي للمصورين المحترفين".

وسيتم تقديم الجائزة رسمياً إلى هواوي خلال "معرض إيفا برلين" في حفل توزيع جوائز أعضاء "الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت" بتاريخ 6 أيلول/ سبتمبر في برلين الذي سيتزامن مع افتتاح معرض "إيفا" لإلكترونيات المستهلك.

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