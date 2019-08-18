العالم

تفجير انتحاري يستهدف حفل زفاف غرب كابول يودي بـ 63 شخصا ويصيب 182 آخرين

18/08/2019

تفجير انتحاري يستهدف حفل زفاف غرب كابول يودي بـ 63 شخصا ويصيب 182 آخرين

اعلن المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فرامرز، اليوم الأحد ، عن مقتل 63 وإصابة 182 بالهجوم الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف غرب كابول مساء السبت.

وقال فرامرز لوكالة سبوتنيك :" حصيلة ضحايا الاعتداء الإرهابي في الليلة الماضية، 63 شهيد و 182 جريح"، مضيفا "بين الجرحى والشهداء هناك أطفال ونساء أيضاً".

وفي سياق متصل أعلنت طلوع نيوز، نقلا عن وزارة الداخلية الأفغانية ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف غرب كابول مساء السبت، بأفغانستان إلى 63 قتيلا و182 مصابا.

كما نقلت قناة طلوع نيوز عن مصادر لم تسمها في وقت سابق، مصرع 40 شخص وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الذي أكدت الداخلية الأفغانية بانه ناجم عن هجوم انتحاري.

وفي سياق متصل نفت حركة طالبان في بيان ضلوعها بالهجوم الانتحاري الذي استهدف عرسا غرب كابول مساء السبت.

وكانت المنطقة ذاتها قد شهدت قبل أكثر من أسبوع هجوما بسيارة مفخخة استهدف مركزا للشرطة الأفغانية. وأسفر الهجوم الذي نفذته حركة "طالبان" عن مقتل 14 شخصا وإصابة 145 آخرين، معظمهم من المدنيين.

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