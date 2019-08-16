16/08/2019

الشيخ الزكزاكي يعود الى نيجيريا دون خضوعه لأيّ علاج

وصلت طائرة زعيم الحركة الاسلامية في نيجريا الشيخ ابراهيم الزكزاكي اليوم الى مطار أبوجا في العاصمة النيجيرية.

وافادت مصادر مطلعة أن الشيخ ابراهيم الزكزاكي عاد إلى نيجيريا دون ان يتلقى العلاج بسبب الضغوط التي تعرض لها.

وكان المكتب الإعلامي للحركة الإسلامية قد أكد أن مسؤولين في حكومة أبوجا يتعاونون مع الشرطة الهندية بهدف تخريب العلاج الطبي لرئيسها الشيخ ابراهيم الزكزاكي.

وتحدّث الشيخ الزكزاكي في مقاطع مصوّرة نشرها حساب الحركة على "تويتر" عن أن حكومة نيودلهي أبلغته بأن عليه القبول بشروط الحكومة النيجيرية أو مغادرة الهند خلال ساعتين، مشيرًا الى أنه لم يتلقَّ أيّ علاج.

ولفت الى أنه لم يدخل الى المستشفى الى الآن، خلافًا لادعاءات الحكومة النيجيرية، على الرغم من أن أطباءه طالبوا بدخوله المستشفى وهو ما كانت المحكمة النيجيرية قد وافقت عليه.

يُشار الى أن صحة الشيخ الزكزاكي وزوجته تدهورت بسبب الرصاص العالق في جسديهما منذ عام 2015 إثر إصابتهما في الهجوم الدموي الذي نفّذته القوات النيجيرية على حسينية "بقيّة الله" في مدينة "زاريا".

إقرأ المزيد في: العالم