العالم

الشيخ الزكزاكي يعود الى نيجيريا دون خضوعه لأيّ علاج

16/08/2019

الشيخ الزكزاكي يعود الى نيجيريا دون خضوعه لأيّ علاج

وصلت طائرة زعيم الحركة الاسلامية في نيجريا الشيخ ابراهيم الزكزاكي اليوم الى مطار أبوجا في العاصمة النيجيرية.

وافادت مصادر مطلعة أن الشيخ ابراهيم الزكزاكي عاد إلى نيجيريا دون ان يتلقى العلاج بسبب الضغوط التي تعرض لها.

وكان المكتب الإعلامي للحركة الإسلامية قد أكد أن مسؤولين في حكومة أبوجا يتعاونون مع الشرطة الهندية بهدف تخريب العلاج الطبي لرئيسها الشيخ ابراهيم الزكزاكي.

وتحدّث الشيخ الزكزاكي في مقاطع مصوّرة نشرها حساب الحركة على "تويتر" عن أن حكومة نيودلهي أبلغته بأن عليه القبول بشروط الحكومة النيجيرية أو مغادرة الهند خلال ساعتين، مشيرًا الى أنه لم يتلقَّ أيّ علاج.

ولفت الى أنه لم يدخل الى المستشفى الى الآن، خلافًا لادعاءات الحكومة النيجيرية، على الرغم من أن أطباءه طالبوا بدخوله المستشفى وهو ما كانت المحكمة النيجيرية قد وافقت عليه.

يُشار الى أن صحة الشيخ الزكزاكي وزوجته تدهورت بسبب الرصاص العالق في جسديهما منذ عام 2015 إثر إصابتهما في الهجوم الدموي الذي نفّذته القوات النيجيرية على حسينية "بقيّة الله" في مدينة "زاريا".

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني