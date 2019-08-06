منوعات

ما هي فوائد قشر البرتقال؟

06/08/2019

ما هي فوائد قشر البرتقال؟

البرتقال غنيٌّ جدًا بالعناصر والفيتامينات والمعادن الغذائية، اذ تحتوي البرتقالة الواحدة متوسطة الحجم على أكثر من 60 نوعًا من الفلافونيدات مثل ألفا، وبيتا الكاروتينات، ومركب اللوتين، وغيرها، وحوالي 170 نوعًا من المُغذّيات النباتية الأخرى.

وتتركّز مُعظم هذه المكوّنات في القشرة البيضاء للبرتقال حسب بعض الدراسات، ومن أهمّ فوائد قشر البرتقال:

يكافح عدة أنواع من السرطانات

يخفض مستوى الكولسترول في الدم

يُعزّز صحة القلب والأوعية الدموية

يحافظ على مستويات ضغط الدم

يعزز امتصاص الحديد في الأمعاء

يقي من الإمساك

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