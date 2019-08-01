01/08/2019

روحاني: الأعداء سيندمون على فرض الحظر على إيران

قال الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني إن "أعداء إيران سيندمون على فرض الحظر على إيران"، معتبرًا أن "العقوبات المفروضة على إيران هي إخفاق أخلاقي وسياسي وقانوني لهم".

وفي كلمة له خلال حفل افتتاح محطة هريس الكهرومائية لتوليد الكهرباء، أضاف الرئيس روحاني إن "العقوبات على إيران تشكل خرقا لالتزاماتهم تجاه المؤسسات الدولية والأمم المتحدة و 82 مليونا من الشعب الإيراني".

وأكد أن "الحظر لايعود بأية فائدة لهم سوى الهزيمة"، وتابع "الجميع سيخسر من الحظر، أوروبا ستتضرر ونحن ايضا، الا ان الشعب الإيراني هو الوحيد الذي سيستفيد منه، وذلك بالاتكاء على قدراته وتحقيق تقدما كبيرا في مجال التقنيات الجديدة".

وأردف "في السنوات الأولى للثورة الإسلامية، كان حجم انتاج الكهرباء في البلاد 7 الاف ميغاواط فقط، وفي بداية حكومة التدبر والامل، (حكومة روحاني) وصل هذا الرقم إلى 69 الف ميغاواط، و حاليا يتم توليد 81 الف و700 ميغاواط من الكهرباء في إيران، مما يعد نموا ملحوظا في مجال الاستثمار والإنتاج والخدمات اللازمة في قطاع الطاقة".

الرئيس الإيراني لفت الى أنه "في غضون بضع سنوات، أي من عام 2016 والذي بدأت فيه عمليات تنفيذ هذه المحطة الى هذا العام 2019، جرى اتخاذ خطوات كبيرة إلى الأمام؛ خلال هذه السنوات اعتمد المهندسون والمدراء والعمال خطوات هائلة لانجاز هذه المحطة وهذا مبعث فخر واعتزاز لنا جميعا".

وشدد على أهمية تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاحداث تطورات اجتماعية واقتصادية.

محطة "هريس"

وجرى صباح اليوم تدشين محطة "هريس" للدورة التركيبية بطاقة 500 ميغاواط، والواقعة في محافظة اذربايجان الشرقية (شمال غرب ايران).

وتشمل محطة هريس محطة غازية بطاقة 310 ميغاواط ووحدة بخارية بطاقة 190 ميغاواط وباستثمار 240 مليون يورو و210 مليار تومان.

وقال المدير المنفذ لمشروع محطة "هريس" لتوليد الطاقة ايمان عبدي إن تصميم وتركيب المحطة تم تنفيذه بالكامل من قبل المهندسين الإيرانيين، وحاولنا استخدام 70 ٪ من الكوادر المحلية في هذه المنطقة في انجاز المشروع.

وأضاف عبدي أنه تم توفير فرص العمل، لألف شخص بشكل مباشر و3 الاف شخص بشكل غير مباشر في وقت التنفيذ، وسيعمل أكثر من 150 شخص بشكل مباشر في فترة التدشين.

وتقع مدينة هريس، التي يبلغ عدد سكانها 50 الف شخص، على بعد 90 كم شمال شرق مدينة تبريز مركز محافظة اذربايجان الشرقية.

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