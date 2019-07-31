العالم

إيران تسمح للصينيين بدخول أراضيها دون تأشيرة

31/07/2019

إيران تسمح للصينيين بدخول أراضيها دون تأشيرة

أعلنت السفارة الصينية في إيران أن طهران قررت من جانب واحد الاستغناء عن تأشيرات الدخول بالنسبة للمواطنين الصينيين، وكذلك لسكان منطقتي هونغ كونغ وماكاو الصينيتين.

وجاء في بيان صدر عن السفارة:"وفق المعلومات الرسمية الصادرة عن الجانب الإيراني يحق لأصحاب جوازات السفر الصينية والمنطقتين الإداريتين الخاصتين هونغ كونغ وماكاو أن يزوروا إيران في عمل أو سياحة بدون تأشيرات، كما يمكنهم الإقامة في الأراضي الإيرانية 21 يوما كحد أقصى بعد دخولها".

وأضافت السفارة أن البطاقات المصرفية UnionPay وVisa وMastercard لا تعمل في الأراضي الإيرانية، مشيرة أيضا إلى وجود قائمة للسلع التي لا يمكن إدخالها إلى إيران، وبينها الكحول ولحم الخنزير ومنتجاته والأسلحة والذخائر.
 

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