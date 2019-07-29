منوعات

اكتشاف كوكب جديد بثلاث شموس!

29/07/2019

اكتشاف كوكب جديد بثلاث شموس!

رصد علماء الفلك كوكبًا جديدًا بثلاثة شموس، وأطلقوا عليه اسم "LTT 1445Ab"، وذلك بفضل بيانات جمعها القمر الصناعي "تيس"، التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

وقالت خبيرة الفضاء جينيفر ونترز: "إذا وقفت على سطح هذا الكوكب، سترى 3 شموس في السماء، اثنان منهم بعيدان جدا عن الكوكب"، حسبما نقل موقع "ساينس أليرت" العلمي.

ويدور الكوكب المُكتشف حول مدار واحد فقط من النجوم الثلاثة، كما يبعد النظام الشمسي حوالي 22.5 سنة ضوئية عن الأرض.

ووفقا لبيانات "تيس"، يعتقد العلماء بأن الكوكب أكبر من الأرض، بحوالي 8 أضعاف، وتصل درجة حرارته إلى 160 مئوية.

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