26/07/2019

إلهان عمر: قرارات ترامب العنصرية تهديدٌ للديمقراطية الليبرالية

تناولت النائب الأميركية عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر في مقالة نشرت في صحيفة "نيويورك تايمز" ما أسمته "عنف الدولة"، وقالت إن هناك قادة على مدار التاريخ استغلّوا سلطة الدولة من أجل استهداف الأقليات والخصوم السياسيين.

وأضافت الكاتبة أن أميركا تواجه اليوم التهديد نفسه، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستغل منصبه من أجل شن هجمات عنصرية ضد أطياف مختلفة في البلاد.

و بناء عليه، رأت عُمر أن الانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة ليست فقط معركة معتقدات سياسية، بل معركة على روح الأمة، ولفتت إلى أنه جرى تسليح المؤسسات الديمقراطية في أميركا، وأن إدارة ترامب حاولت منع الناس من ممارسة حقهم في التصويت.

كما اتهمت النائب الأميركية إدارة ترامب بتقويض توزيع السلطة كما ينص الدستور الأميركي، وذلك من خلال عدم احترام مذكرات الإحضار الصادرة عن "الكونغرس".

عُمر وجهت أصابع الاتهام لترامب باستخدام خطاب عنصري علني من أجل زرع الخوف والانقسام لدى الاثنيات المختلفة والأقليات الدينية في أميركا، ووصفت قراره بفرض حظر على دخول مواطنين من عدد من الدول الإسلامية الأراضي الأميركية بأنه تهديد للديمقراطية الليبرالية.

وقالت عُمر إنه جرى على مدار التاريخ استخدام اللغة العنصرية من أجل خلق انقسامات بين الأميركيين بغية تحقيق مصالح النخبة الغنية، وأضافت أن إدانة عنصرية ترامب ليست كافية، مشددة على وجوب مواجهة السياسات العنصرية سواء كانت اعتقال المهاجرين الأطفال عند الحدود أو منع المسلمين من دخول الأراضي الأميركية أو التمييز العنصري في المباني السكنية التابعة للدولة.

وخلصت عُمر إلى أن تداعيات معركة الرئاسة لن تنحصر فقط داخل الحدود الأميركية وإنما ستصل إلى كل أنحاء العالم، وتحدثت عن صعود اليمين المتطرف في دول مثل المجر وروسيا وفرنسا وبريطانيا وأماكن أخرى.



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