العالم

إصابة عمدة مقديشو في انفجار بالصومال .. ومعلومات عن عدوان إرهابي

24/07/2019

إصابة عمدة مقديشو في انفجار بالصومال .. ومعلومات عن عدوان إرهابي

هز انفجار عنيف، اليوم الأربعاء، مقر بلدية مقديشو في الصومال، ما أدى إلى إصابة عمدة العاصمة، عبد الرحمن عمر عصمان.
وقال نائب عمدة مقديشو، محمد عبد الله توله، إن عمدة العاصمة الصومالية "أصيب في الانفجار وهو يعالج حالياً، فيما أصيب بعض مساعديه أيضاً".
وأضاف توله في حديثه مع إذاعة حكومية صومالية أن "هذا العمل الإرهابي لن يثنينا عن خدمة الشعب".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أمني اسمه مهدي عبد الرحمن قوله: "كان هنالك انفجار في الداخل (البلدية)، ولكننا لا نعرف أسبابه".
وأضاف عبد الرحمن أن "بعض المعلومات يُفهم منها أن سبب الانفجار انتحاري تمكّن من دخول المبنى بعدما ادّعى أنه أحد أفراد طاقم العمل، وكان هنالك ضحايا، قتلى وجرحى، لكن لا يمكنني تزويدكم بالتفاصيل".
يذكر أن تنظيم "الشباب" الارهابي يواصل شنّ عمليات ارهابية واعتداءات انتحارية في العاصمة ضد أهداف حكومية وأمنية ومدنية.‎

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني