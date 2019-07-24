فلسطين

جيش الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيا ويداهم منازل في الضفة الغربية

24/07/2019

جيش الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيا ويداهم منازل في الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاربعاء عن اعتقال 23 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وذلك بزعم ممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين.

‎وجاء في بيان جيش الاحتلال، أنه تم الاستيلاء على أموال تصل قيمتها إلى عشرات آلاف الشواقل (الدولار =3.5 شيقل) بحجة أنها مخصصة لدعم المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال عملية تفتيش في قرية "جماعين" جنوب غرب نابلس.

وطالت الاعتقالات أربعة مواطنين فلسطينيين من بلدة "كفر اللبد" شرق طولكرم ، وآخر من طولكرم، كما أعادت اعتقال الأسير المحرر مثنى عبد الله سدلة من منزله في بلدة عنبتا شرقي طولكرم، والأسير المحرر حازم أحمد إدريس من منزله في بلدة بيتا جنوب نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقيْن خالد ومحمد رائد نادي طقاطقة من منزلهما في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وداهمت منزل الأسير محمود ردايدة وتُعيث بداخله خرابًا في بلدة العبيدية شرقي بيت لحم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوة للاحتلال مدينة قلقيلية، وداهمت عدة منازل في عددٍ من أحيائها، كما اقتحمت منزلًا وقامت بتفتيشه في بلدة "بيت كاحل" شمال غربي الخليل، وسلم بلاغ استدعاء للمحرر ليث العصافرة.

وأصيب شاب فلسطيني خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة قلقيلية، وداهمت عدة منازل وفتشتها.

ونصب جيش الإحتلال، صباح اليوم الأربعاء، حاجزاً عسكريًا على مدخل قلقيلية الشرقي، حيث قام جنود الاحتلال بإيقاف المركبات الفلسطينية وتصوير البطاقة الشخصية للسائقين، وتفتيش المركبات، وإعاقة حركة المرور.

كما أغلق الاحتلال الطريق الجديد بين النبي الياس وجيوس شمال شرق قلقيلية بالسواتر الترابية، ومنع الحركة في كلا الاتجاهين.

إقرأ المزيد في: فلسطين

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية.. ومستوطنون يقتحمون الاقصى‎

16/10/2019

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية.. ومستوطنون يقتحمون الاقصى‎
"عين سامية" في خطر

15/10/2019

"عين سامية" في خطر
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الاقصى بحراسة من قوات الاحتلال

15/10/2019

مئات المستوطنين يقتحمون باحات الاقصى بحراسة من قوات الاحتلال
حماس: تصريحات اشكنازي إقرار جديد بقدرة المقاومة في غزة

15/10/2019

حماس: تصريحات اشكنازي إقرار جديد بقدرة المقاومة في غزة
الغموض يكتنف مصير الاسير الفلسطيني سامر عربيد

15/10/2019

الغموض يكتنف مصير الاسير الفلسطيني سامر عربيد
"حماس": لحل سريع لأزمات المنطقة والحفاظ على وحدة سوريا

15/10/2019

"حماس": لحل سريع لأزمات المنطقة والحفاظ على وحدة سوريا
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني