24/07/2019

جيش الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيا ويداهم منازل في الضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاربعاء عن اعتقال 23 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وذلك بزعم ممارسة أنشطة تتعلق بالمقاومة ضد الجنود والمستوطنين.

‎وجاء في بيان جيش الاحتلال، أنه تم الاستيلاء على أموال تصل قيمتها إلى عشرات آلاف الشواقل (الدولار =3.5 شيقل) بحجة أنها مخصصة لدعم المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال عملية تفتيش في قرية "جماعين" جنوب غرب نابلس.

وطالت الاعتقالات أربعة مواطنين فلسطينيين من بلدة "كفر اللبد" شرق طولكرم ، وآخر من طولكرم، كما أعادت اعتقال الأسير المحرر مثنى عبد الله سدلة من منزله في بلدة عنبتا شرقي طولكرم، والأسير المحرر حازم أحمد إدريس من منزله في بلدة بيتا جنوب نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقيْن خالد ومحمد رائد نادي طقاطقة من منزلهما في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وداهمت منزل الأسير محمود ردايدة وتُعيث بداخله خرابًا في بلدة العبيدية شرقي بيت لحم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوة للاحتلال مدينة قلقيلية، وداهمت عدة منازل في عددٍ من أحيائها، كما اقتحمت منزلًا وقامت بتفتيشه في بلدة "بيت كاحل" شمال غربي الخليل، وسلم بلاغ استدعاء للمحرر ليث العصافرة.

وأصيب شاب فلسطيني خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة قلقيلية، وداهمت عدة منازل وفتشتها.

ونصب جيش الإحتلال، صباح اليوم الأربعاء، حاجزاً عسكريًا على مدخل قلقيلية الشرقي، حيث قام جنود الاحتلال بإيقاف المركبات الفلسطينية وتصوير البطاقة الشخصية للسائقين، وتفتيش المركبات، وإعاقة حركة المرور.

كما أغلق الاحتلال الطريق الجديد بين النبي الياس وجيوس شمال شرق قلقيلية بالسواتر الترابية، ومنع الحركة في كلا الاتجاهين.

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