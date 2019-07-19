منوعات

 تعرفوا إلى أبرز ميزات "تويتر" الجديدة

19/07/2019

 تعرفوا إلى أبرز ميزات "تويتر" الجديدة

أعلنت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تعديل إصدار تطبيقها الإلكتروني المخصص للعمل على الحواسب.

وأوضح الخبراء في الموقع أن التعديلات التي أطلقوها جعلت النسخة المخصصة للحواسب أكثر عصرية، وتتماشى مع النسخ المخصصة للهواتف والأجهزة الذكية.

ومن أبرز ما حملته التعديلات للمستخدم هو تمكينه من تغيير لون خلفية الشاشة، والتحكم بحجم الخط وألوانه.

كما ظهر في الإصدار الجديد شريط على الجانب الأيسر من الشاشة لعرض الإشعارات والأزرار التي تتحكم بالميزات الأساسية لـ"تويتر"، وإظهار قوائم الرسائل والملفات الشخصية.

وذكرت "تويتر" أن الإصدار الجديد لم يصل إلى جميع المستخدمين بعد، وسيظهر لهم بالتدريج، وعلى من يرغب في الحصول عليه بشكل يدوي اتباع الخطوات التالية:

-الذهاب إلى حساب "تويتر" على الكمبيوتر.

- التوجه إلى قائمة الإعدادات Settings.

- النقر على خيار Try out the new Twitter ليتغير بعدها شكل واجهة استخدام التطبيق بالكامل.

كما يسمح التحديث الجديد لمستخدمي "تويتر" بالتخلص من الألوان التقليدية لواجهة الاستخدام واستبدالها بألوان أخرى كالأخضر أو البرتقالي أو البنفسجي أو الوردي، أو اعتماد الوضع الداكن الذي سيقلل من مستوى الإضاءة المنبعثة من الشاشة، ويمنح المستخدم راحة أكبر أثناء استعمال الموقع في الليل أو في الأماكن المظلمة.
 

إقرأ المزيد في: منوعات

أطعمة غنية بالمياه تحارب الجفاف وترطب الجسم

16/10/2019

أطعمة غنية بالمياه تحارب الجفاف وترطب الجسم
بالصور...شوارع دمشق تحمل أسماء أصحاب المواقف المشرفة

15/10/2019

بالصور...شوارع دمشق تحمل أسماء أصحاب المواقف المشرفة
علامات مبكرة تدلّ على وجود خلل في الغدة الدرقية

14/10/2019

علامات مبكرة تدلّ على وجود خلل في الغدة الدرقية
لا تستخدموا الملح أو صودا الخبز لتبييض أسنانكم

14/10/2019

لا تستخدموا الملح أو صودا الخبز لتبييض أسنانكم
هل تعرفون أن للمكسّرات دورًا في إنقاص الوزن؟

12/10/2019

هل تعرفون أن للمكسّرات دورًا في إنقاص الوزن؟
إيران تبني منطقة سياحية لعلوم الفضاء في جزيرة قشم

12/10/2019

إيران تبني منطقة سياحية لعلوم الفضاء في جزيرة قشم
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني