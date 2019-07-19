العالم

إيران تنفي تعرض طائرة مسيرة لاستهداف: كافة الطائرات عادت بسلام لقواعدها

19/07/2019

إيران تنفي تعرض طائرة مسيرة لاستهداف: كافة الطائرات عادت بسلام لقواعدها

نفى مسؤولون إيرانيون تعرض اية طائرة "درون" إيرانية للاستهداف في مضيق هرمز، مشيرين إلى ان "القوات الاميركية ربما استهدفت بالخطأ طائرة اميركية".

وفي هذا السايق أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي أن تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول اسقاط طائرة مسيرة ايرانية تأتي لزيادة التوتر في الخليج الفارسي. وقال إن كافة طائراتنا ومنها ما اشار اليه ترامب قد عادت بسلام لقواعدها بعد القيام بمهمة الرصد

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي في تغريدة له على "تويتر" ان "إيران لم تفقد اية طائرة درون لافي مضيق هرمز ولا في اية منطقة اخرى"، وعلق ساخرًا أن "القوات الاميركية ربما استهدفت بالخطأ طائرة اميركية".

قبل ذلك أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف انه "ليست لدينا معلومات تفيد بفقدان طائرة مسيرة في مضيق هرمز".

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد زعم في تصريح له ان القوة البحرية الأمريكية استهدفت طائرة ايرانية مسيرة في مضيق هرمز بعد ان اقتربت لنحو 900 متر من السفينة الحربية بوكسر  ولم تكترث للتحذيرات الموجهة لها، حسب قوله.

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