العالم

اللواء سلامي: أي خطأ في حسابات الاعداء سيحول استراتيجيتنا من الدفاع الى الهجوم

18/07/2019

اللواء سلامي: أي خطأ في حسابات الاعداء سيحول استراتيجيتنا من الدفاع الى الهجوم

 

حذّر القائد العام لحرس الثورة الاسلامية "اللواء حسين سلامي" غرف الفكر وقيادات الحرب لدى جبهة العدو من القيام بأي تحرك متهور ضد الشعب الايراني؛ مؤكداً أنه لو حصل أي خطأ في حسابات الاعداء، سنغيّر الاستراتيجية الدفاعية في البلاد الى الهجومية، وتتحول كافة طاقاتنا هجومية.

جاء ذلك في تصريح ادلى به اللواء سلامي اليوم الخميس خلال زيارته التفقدية لتقييم الجاهزية الدفاعية لدى القوات المنتشرة في الجزر الثلاث ومنطقة نازعات البحرية بمياه الخليج.  

ونوه القائد العام للحرس الثوري بقوة الاستشراف وجهوزية الوحدات البحرية التابعة للحرس في حماية المياه الاقليمية الايرانية؛ قائلاً: "ان منطقة الخليج ومضيق هرمز والجزر والشواطئ المتعلقة بها هي منطقة حساسة وحيوية ليس لايران فقط وانما للعالم اجمع، وتشكل جزءا لا يجزّأ من الاقتصاد العالمي.‎

الحرس الثوري الاسلاميمضيق هرمز

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