18/07/2019

إليكم أفضل 10 أطعمة لوجبة الفطور..

تعتبر وجبة الفطور من الوجبات الأساسية التي تمنح الإنسان الطاقة، كما أنها تحد من الإصابة بمرض السكري، ومرض ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب. تزيد من الشعور بالهدوء، مما يزيد القدرة على التحكّم بالأعصاب خلال اليوم.

وفيما يلي أهم 10 أطعمة لفطور صحي:

1ـ البيض: مصدر صحي للبروتين والعناصر الغذائية مثل فيتامين D.

2ـ الموز: من أفضل مصادر النشاء، وهو عبارة عن كربوهيدرات يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.



3ـ البطيخ: من بين أفضل مصادر اللايكوبين، وهو مهم للرؤية، وصحة القلب، والوقاية من السرطان.

4ـ بذور الكتان: غنية بالألياف والليغنان، وهي مضادة للأكسدة.

5ـ التوت: يساعد في تحسين الذاكرة، والمهارات الحركية، وضغط الدم، والتمثيل الغذائي.



6ـ عصير البرتقال: أحد المصادر الغذائية الغنية بفيتامين سي الذي يقوي مناعة الجسم ضد الفيروسات والبكتيريا.

7ـ الفراولة: كوب واحد يحتوي على حاجتك اليومية من فيتامين C، وكميات عالية من حمض الفوليك والألياف.



8ـ زبدة اللوز: مصدر ممتاز بديل للبروتين، غني بالدهون غير المشبعة الاحادية.

9ـ الكيوي: غني بالبوتاسيوم ويحتوي على الألياف التي تساعد على الهضم.

10ـ دقيق الشوفان: يحتوي على بيتا جلوكان، نوع من الألياف يساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.





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