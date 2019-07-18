18/07/2019

خدمة الانترنت باتت متوفّرة للمسافرين عبر الخطوط الإيرانية

أعلن رئيس وكالة الفضاء الايرانية مرتضى براري التوصّل الى اتفاق مع منظمة الطيران المدني الايراني يقضي بتوفير الاتصال بالانترنت أثناء الرحلات داخل الطائرات.

وأوضح أنه من المقرر أن تتسلّم وكالة الفضاء طائرة من أجل إجراء الاختبارات اللازمة لهذا المشروع، وقال إن هذا النوع من الاتصال يختلف عن خدمة الانترنت التي تقدمها بعض الخطوط الجوية عبر بطاقة SIM، إذ ان برج الاتصال BTS ليس مؤهلا لايصال خدمة الانترنت الى بطاقة السيم في السماء، لكن يمكن تقديم الانترنت عبر الاقمار الصناعية.

وأشار الى أن هذا المشروع يقدم خدمة الانترنت عبر الاقمار الصناعية داخل الطائرة بواسطة جهاز الواي فاي، مُبيّنًا أن صفقة التفاهم حول المشروع ستُعقد خلال الاسابيع المقبلة، وستستلم وكالة الفضاء طائرة حتى يتم تثبيت المنظومة فيها بشكل تجريبي، وسنقدم تقريرًا بهذا الشأن.

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