18/07/2019

ألمانيا: كارينباور تتولى وزارة الدفاع تمهيدًا لخلافة ميركل

تولت أنيجريت كرامب كارينباور منصب وزيرة الدفاع الألمانية يوم أمس الأربعاء، في خطوة حاسمة قد تتيح لها فرصة خلافة مُعلمتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحلول العام 2021.

وأدى ترشيح أورسولا فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية إلى خلو منصب وزير الدفاع، لتتولاه كرامب كارينباور، التي تسعى جاهدة لزيادة خبراتها وقدراتها بما يؤهلها لمنصب المستشارة.

وحظي القرار بمباركة ميركل، التي بلغت يوم أمس عامها الـ 65.

وتسعى المستشارة الألمانية لإدارة عملية خروجها التدريجي من الحياة السياسية بسلاسة، لنقل السلطة إلى كرامب كارينباور التي حلَّت محلها في زعامة "حزب الاتحاد الديمقراطي" المسيحي في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وفي حال فوز الاتحاد الديمقراطي المسيحي بالانتخابات التشريعية المقبلة، ستحظى كرامب بمنصب المستشارة بديلاً لميركل، كما أنه لم يسبق أن اعتلت أي مناصب في الحكومة سابقاً.

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