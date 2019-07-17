17/07/2019

بالصدفة.. الناتو يكشف أماكن وجود القنابل النووية الأمريكية

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن تقرير مجلس الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" كشف صدفة معلومات عن أماكن نشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أنه جرى في نسيان/أبريل الماضي نشر تقرير لعضو كندي في لجنة الدفاع والأمن التابعة للجمعية البرلمانية لحلف "الناتو" بعنوان "العصر الجديد للردع النووي.. تحديث الأسلحة والقوات النووية للحلفاء والإشراف عليها"، يحتوي على معلومات حول أماكن تمركز نحو 150 وحدة من الأسلحة النووية الأمريكية الموجودة في أوروبا.

ونشرت صحيفة "De Morgen" البلجيكية أمس الثلاثاء نسخة لهذا التقرير، بعد إزالته بـ 4 أشهر.

وجاء فيه أن "القنابل موجودة في 6 قواعد أمريكية وأوروبية، وهي قواعد " Kleine Brogel" في بلجيكا و"Büchel" في ألمانيا و"Aviano" و" Ghedi-Torre" في إيطاليا و" Volkel" في هولندا و"إنجرليك" في تركيا".

"واشنطن بوست" أشارت إلى أن النسخة النهائية نُشرت في الأسبوع الماضي للتقرير المذكور، والتي لا تضم أيّ معلومات حول أماكن مرابطة الأسلحة النووية الأمريكية.

من جهته، قال مؤلف التقرير جوزيف داي أن كل المعلومات في تقريره أخذت من المصادر المكشوفة.

وسائل إعلام دولية عديدة اعتبرت ان هذا التقرير يؤكد واقعا معروفا للجميع منذ وقت بعيد، إذ عنونت "De Morgen" المقال الذي تناول التقرير بـ: "أخيرا بالأبيض والأسود: الأسلحة النووية الأمريكية موجودة في بلجيكا".

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