16/07/2019

ما هي أبرز اهتمامات صحف مصر والمغرب العربي؟

ذكرت صحيفة "الأخبار" المصرية أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي استقبل نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية مايرون بريليانت.

وقالت الصحيفة إنه خلال اللقاء أكد السيسي أن تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المتبادل بين مصر والولايات المتحدة سيتيح المزيد من آفاق العمل المشترك على كافة الأصعدة، موضحًا تطلع مصر لتعظيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة القادمة.

وأشار السيسي إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم هذه العلاقات من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات وتعزيز التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.

وبحسب الصحيفة فقد أعرب السيسي الرئيس خلال اللقاء عن تقديره للدور الذي تضطلع به غرفة التجارة الأمريكية لتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدا الحرص على الالتقاء بشكل دوري مع أعضاء الغرفة إيمانا بأهمية التواصل المباشر مع ممثلي القطاعات الاقتصادية الحيوية الأمريكية.

رئيس البرلمان المصري يشيد بإنجاز التعديلات الدستورية

بدورها، أضاءت صحيفة "الجمهورية" المصرية على تصريحات رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال التي قال فيها إن "المجلس اضطلع بأهم اختصاصاته السياسية على الاطلاق بإجراء التعديلات الدستورية التي كشف التطبيق العملي عن ضرورتها الملحة في هذه المرحلة المهمة من مراحل العمل الوطني، فعكست استقرار الوضع واستتباب الامن والنظام وذلك بدور الانعقاد الرابع".

جاء ذلك في كلمة عبدالعال بمناسبة نهاية دور الانعقاد الرابع، مؤكدًا أنّ النواب قاموا بهذا الواجب بدافع من ضمير ورؤية موضوعية واعية لضرورة الحاضر ومتطلبات المستقبل.

الكويت تسلّم أعضاء من الإخوان إلى مصر

في سياق منفصل، أفادت صحيفة "المصري اليوم" أن الكويت أعلنت أنها سلّمت أعضاء خلية المطلوبين الذين ألقت القبض عليها قبل أيام، إلى مصر، وتضم الخلية 8 أشخاص ينتمون لجماعة "الإخوان" الإرهابية.

وفي هذا الصدد، قال نائب وزير الخارجية خالد الجار الله إنه "تم تسليم المطلوبين إلى السلطات المصرية بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين"، وأعرب في تصريحات للصحفيين على هامش حضوره حفل السفارة الفرنسية بمناسبة العيد الوطني عن أسفه لتواجد مطلوبين للقضاء المصري على أرض الكويت، موضحا أن بلاده تعاونت مع السلطات المصرية فى هذا الشأن.

وعن تصنيف بلاده جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، قال الجار الله: "ليس هناك شىء محدد في هذا الخصوص"، موضحا أن "هذا الموقف سبق التعبير والإعلان عنه ولا جديد في هذا الشأن".

70 نائبا من البرلمان الليبي يصدرون بيانا من القاهرة

بالانتقال الى صحف المغرب العربي، سلطت صحيفة "الجمهورية" التونسية الضوء على قيام أكثر من 70 نائبا من مجلس النواب الليبي بزيارة إلى مصر، تم خلالها الاجتماع مع اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة الملف الليبي والتأكيد على دور البرلمان في حل الأزمة في البلاد.

وقال النواب الليبي في بيان إن اللجنة المكلفة بمتابعة الملف الليبي أكدت أهمية دور البرلمان وضرورة أن يمرّ أي حل للأزمة من خلاله.

وأضاف المجلس أنه تم عقد عدة لقاءات تشاورية مغلقة لمناقشة سُبل تفعيل عمل مجلس النواب ليقوم بدوره على أكمل وجه، ومناقشة الأزمة الليبية الراهنة وسُبل الحل الممكنة.

كما أشار النواب الليبي إلى أنه تم خلال هذه اللقاءات التأكيد على وحدة ليبيا وسيادتها على كامل أراضيها واعتبار ذلك خط أحمر لا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال، والتأكيد على أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال مجلس النواب الليبي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في البلاد من قبل الشعب والممثل الشرعي له.

وشدد البرلمان على مدنيّة الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، التزاما بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد، إضافة إلى دعوة النواب الذين لم يحضروا الاجتماع لاستكمال النقاشات المتقدمة لحل الأزمة الليبية، بما يحفظ سلامة الليبيين ويحقق الاستقرار والسلام في ظل سيادة الدولة.

فرح الجزائريين بفوز منتخبهم يتحوّل إلى مآتم

بدورها، أشارت صحيفة "الشروق " الجزائرية الى تحول الاحتفالات بفوز المنتخب الوطني وتأهله لنهائي كأس أمم إفريقيا إلى مآتم في العديد من البيوت الجزائرية، وذلك إثر الوفيات العديدة التي سجلت بمختلف أنحاء الجزائر، إما جرّاء حوادث مرور أو بسبب الإصابة بسكتة قلبية.

ووصفت الصحيفة احتفالات كثير من الجزائريين بالجنونية والهستيرية، لما ميّزها من فرحة عارمة غير مسبوقة بعد فوز مستحق في الدقيقة الأخيرة من المباراة وبالضبط في الدقيقة الـ 94، وشهد اكتساح الشوارع من قبل بعض المناصرين بعد إعلان التأهل للنهائي انزلاقات وتجاوزات بالجملة، نغّصت فرحة الكثيرين فيما حولت دموع الفرحة لدى البعض إلى دموع بكاء وقهر.

وقالت الصحيفة إن تجاوزات بالجملة حصلت، وسادت احتفالات ضربت كل القوانين عرض الحائط، إذ خرق الجزائريون المحتفلون بانتصار الخضر كل قواعد الأمن والسلامة المرورية وغاب قانون المرور في مختلف الطرقات، وكان الجميع يقود بطريقة جنونية، وما تسبب في إصابات خفيفة وأخرى عميقة للمارة.

وعليه، قدمت مصالح الحماية المدنية حصيلة ضخمة لضحايا حوادث المرور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، أسفرت عن تسجيل 6 حوادث قاتلة تسببت في 10 وفيات و18 جريحا، وكان أكبرها بولاية جيجل بـ 5 وفيات و13 جريحا.

قرار حكومي بتخصيص 28 طائرة لنقل فريق جزائري إلى القاهرة

صحيفة "النهار" الجزائرية أشارت الى ترؤس الوزير الأول للبلاد نور الدين بدوي أمس الإثنين إجتماعا لمجلس وزاري مشترك، خُصّص لدراسة التحضيرات الخاصة بتنقّل أنصار فريق الخضر إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وخرج هذا الإجتماع بقرار إقامة جسر جوي لنقل مناصري الفريق الوطني إلى القاهرة من خلال تخصيص ثمانية وعشرين 28 طائرة لهذا الغرض، ستسمح بنقل حوالي 4800 مناصر.

وهنّأ الوزير الأول الفريق الوطني لكرة القدم بتأهله للدور النهائي لكأس إفريقيا للأمم، مثمنا الروح الوطنية العالية للمناصرين الذين ساندوا المنتخب في كل أدوار هذه المنافسة القارية.

وأكد الوزير الأول وجوب تضافر الجهود وتجنيد كل الوسائل المتوفرة لنقل أكبر عدد ممكن من المناصرين وضمان أحسن ظروف للتكفل بهم خلال مرحلتي الذهاب والعودة إلى أرض الوطن.

الجزائرتونس

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