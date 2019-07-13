13/07/2019

الدفعة الثانية من منظومة "إس-400" تصل أنقرة

أكّدت وزارة الدفاع التركية هبوط طائرة شحن روسية رابعة تحمل أجزاء من المنظومة الصاروخية الروسية "إس-400" إلى قاعدة "أكينجي" في ضواحي أنقرة.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "لا يزال توريد أجزاء أنظمة "إس-400" الروسية مستمر، والطائرة الرابعة هبطت في قاعدة أكينجي الجوية".

وبدأ توريد أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية إلى تركيا أمس الجمعة، وقال بيان لوزارة الدفاع أن "المجموعة الأولى من أجزاء منظومة إس 400 يجري نقلها إلى قاعدة مرتدّ الجوية في العاصمة التركية أنقرة".

بدورها، قالت دائرة الصناعة الدفاعية التركية إن توريد الأجزاء الأخرى للمنظومة سيستمر في القريب العاجل.

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