العالم

كاتبة أميركية:  بومبيو لا يتحدّث عن الاضطهاد في السعودية والإمارات

10/07/2019

كاتبة أميركية:  بومبيو لا يتحدّث عن الاضطهاد في السعودية والإمارات

تناولت باربرا بولاند في مقالة نشرتها مجلة "ذا أميريكان كونزيرفاتف" الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال المؤتمر السنوي لمنظمة تدعى "مسيحيون متحدون من أجل "إسرائيل"".

وأشارت الكاتبة إلى أن كلمة بومبيو تضمنت الكثير من العبارات الدينية مثل "الدعم المسيحي في أميركا لموطن يهودي" والدعم البروتستانتي "للموطن اليهودي"، كما لفتت إلى استخدام بومبيو لغة "توراتية".

وتطرقت الكاتبة إلى حديث بومبيو عن قرب انقراض المجتمعات المسيحية في دول مثل العراق وسوريا وغيرها من دول المنطقة، ونبّهت إلى أن بومبيو تجاهل أن التدخل العسكري الاميركي في العراق كان الحافز الاساس للقضاء على الأقليات الدينية في دول المنطقة.

كذلك لفتت الكاتبة إلى مزاعم بومبيو حول وجود اضطهاد ديني في إيران، ولفتت إلى أن وزير الخارجية الأميركي لم يأت على ذكر الاضطهاد الديني الذي يمارس في دول مثل السعودية والإمارات.

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني