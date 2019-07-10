10/07/2019

كاتبة أميركية: بومبيو لا يتحدّث عن الاضطهاد في السعودية والإمارات

تناولت باربرا بولاند في مقالة نشرتها مجلة "ذا أميريكان كونزيرفاتف" الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال المؤتمر السنوي لمنظمة تدعى "مسيحيون متحدون من أجل "إسرائيل"".

وأشارت الكاتبة إلى أن كلمة بومبيو تضمنت الكثير من العبارات الدينية مثل "الدعم المسيحي في أميركا لموطن يهودي" والدعم البروتستانتي "للموطن اليهودي"، كما لفتت إلى استخدام بومبيو لغة "توراتية".

وتطرقت الكاتبة إلى حديث بومبيو عن قرب انقراض المجتمعات المسيحية في دول مثل العراق وسوريا وغيرها من دول المنطقة، ونبّهت إلى أن بومبيو تجاهل أن التدخل العسكري الاميركي في العراق كان الحافز الاساس للقضاء على الأقليات الدينية في دول المنطقة.

كذلك لفتت الكاتبة إلى مزاعم بومبيو حول وجود اضطهاد ديني في إيران، ولفتت إلى أن وزير الخارجية الأميركي لم يأت على ذكر الاضطهاد الديني الذي يمارس في دول مثل السعودية والإمارات.

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