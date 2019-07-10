10/07/2019

محكمة أميركية تمنع ترامب من استخدام الحظر على "تويتر"

أيّدت محكمة استئناف أميركية يوم أمس الثلاثاء حكما لمحكمة أدنى درجة في العام 2018 ينصّ على عدم الإجازة للرئيس دونالد ترامب حظر أشخاص من متابعة حسابه على "تويتر".

ورأت المحكمة أن التعديل الأول للدستور لا يسمح لترامب باستبعاد أشخاص من حوار عبر الإنترنت المفتوح‭‭ ‬‬بطريقة أو بأخرى لأنهم عبروا عن آراء لا يتفق معها.

ولم يرد أي تعليق على الفور من البيت الأبيض أو وزارة العدل أو "تويتر".

وكان ترامب قد حظر العام الماضي عددا من متابعيه على "تويتر"، لكنهم رفعوا دعاوى لإلغاء الحظر عن حساباتهم.

ويوم الأحد الماضي، نقلت شبكة أخبار "سي أن أن" الأميركية عن مصادر مطلعة أن شركتي "فيسبوك" و"تويتر" لم تتلقيا دعوة من البيت الأبيض لحضور قمة وسائل التواصل الاجتماعي التي ستعقد الخميس.

وأشارت المصادر التي تحدثت إلى "سي أن أن بزينس" بشرط عدم الإفصاح عن هوياتها، إلى أن الأمر لم يكن مفاجئا، وأن القمة ستكون بمثابة "جلسة تظلم يمينية" ولم تكن تهدف إلى مناقشة جدية لبعض القضايا التي تواجه شركات التقنية الكبرى.

وكان البيت الأبيض أعلن عن القمة في حزيران/يونيو الجاري، وقال إنها حدث لجمع "القادة الرقميين من أجل محادثات قوية حول الفرص والتحديات التي تواجه بيئة الإنترنت حاليا".

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