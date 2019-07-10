العالم

محكمة أميركية تمنع ترامب من استخدام الحظر على "تويتر"

10/07/2019

محكمة أميركية تمنع ترامب من استخدام الحظر على "تويتر"

أيّدت محكمة استئناف أميركية يوم أمس الثلاثاء حكما لمحكمة أدنى درجة في العام 2018 ينصّ على عدم الإجازة للرئيس دونالد ترامب حظر أشخاص من متابعة حسابه على "تويتر".

ورأت المحكمة أن التعديل الأول للدستور لا يسمح لترامب باستبعاد أشخاص من حوار عبر الإنترنت المفتوح‭‭ ‬‬بطريقة أو بأخرى لأنهم عبروا عن آراء لا يتفق معها.

ولم يرد أي تعليق على الفور من البيت الأبيض أو وزارة العدل أو "تويتر".

وكان ترامب قد حظر العام الماضي عددا من متابعيه على "تويتر"، لكنهم رفعوا دعاوى لإلغاء الحظر عن حساباتهم.

ويوم الأحد الماضي، نقلت شبكة أخبار "سي أن أن" الأميركية عن مصادر مطلعة أن شركتي "فيسبوك" و"تويتر" لم تتلقيا دعوة من البيت الأبيض لحضور قمة وسائل التواصل الاجتماعي التي ستعقد الخميس.

وأشارت المصادر التي تحدثت إلى "سي أن أن بزينس" بشرط عدم الإفصاح عن هوياتها، إلى أن الأمر لم يكن مفاجئا، وأن القمة ستكون بمثابة "جلسة تظلم يمينية" ولم تكن تهدف إلى مناقشة جدية لبعض القضايا التي تواجه شركات التقنية الكبرى.

وكان البيت الأبيض أعلن عن القمة في حزيران/يونيو الجاري، وقال إنها حدث لجمع "القادة الرقميين من أجل محادثات قوية حول الفرص والتحديات التي تواجه بيئة الإنترنت حاليا".

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني